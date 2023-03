Primavera: 16 tendências que ditam o estilo da estação

BLAZER OVERSIZE

Os clássicos regressam, literalmente, em grande. Uma das peças incontornáveis e indispensáveis em qualquer guarda-roupa, o blazer, faz a sua aparição em tamanho oversize e pinta-se em tons de primavera. Dos neutros aos tons quentes, é intemporal e certeiro.

BLAZER OVERSIZE. Foto: D.R

ANCAS À VISTA

Com algum dramatismo e exagero de formas, as silhuetas ganham uma feminilidade extra com evidência na zona das ancas. Mais ou menos pronunciadas, disfarçam inseguranças ao mesmo tempo que as assumimos com atitude.

ANCAS À VISTA. Foto: D.R

LIGHT BLUE

Será o azul o novo rosa? Certo é que assume o protagonismo com a boa energia e serenidade que lhe é inata. Em silhuetas esvoaçantes e delicadas, ou em looks que elegem a lingerie como inspiração, marcam posição e destacam-se na paleta da estação.

LIGHT BLUE. Foto: D.R

FRANJAS

Rica em texturas, a nova estação anuncia e aplaude o regresso das franjas. A sua versatilidade e fluidez de movimentos serve todos os estilos, e peças, com glamour e descontração. Em pequenos detalhes ou assumidamente longas, são sempre sinónimo de diversão.

FRANJAS. Foto: D.R

PRATA

Menos ofuscante que o dourado, mas diferenciador na medida certa, o prateado mostra que o brilho vai alem das épocas festivas, e que todos os dias são para celebrar. Combinados com clássicos, permitem uma brilhante transição entre o trabalho e o lazer.

PRATA. Foto: D.R

TRANSPARÊNCIAS

As temperaturas sobem e revelam intimidade. As transparências voltam a subir ao pódio numa versão mais descontraída, mas com a sensualidade de sempre. A eleição do material acrescenta sofisticação, o corte atitude, e a exposição personalidade e ocasião.

TRANSPARÊNCIAS. Foto: D.R

NÉON

Uma verdadeira explosão de cor surge em oposição aos neutros e pasteis. O néon consolida a ideia de que tempo quente é sinónimo de diversão. Sem comprometer a sensatez, marca a diferença nos detalhes, e confiança e ousadia em look total.

NÉON. Foto: D.R

DEUSA

Drapeados, materiais fluídos e assimetrias revelam as verdadeiras deusas da cidade. Vestidos que acompanham o movimento corporal e, em simultâneo, conferem liberdade total, são sensuais e privilegiam a feminilidade com elegância.

DEUSA. Foto: D.R

SOMBRAS DE BEGE

A simplicidade não deve nunca ser subestimada. E também não compromete. Em look total e em todos os estilos, o bege é funcional, elegante e conjugável. Uma aposta segura, sempre.

SOMBRAS DE BEGE. Foto: D.R

DENIM

Sem nunca sair de cena, a ganga comprova uma vez mais a sua transversalidade a tendências e estações. Com lavagens e cortes que remetem ao ano 2000 e à sua geração, a atitude define o momento. O ponto alto: vestir denim dos pés à cabeça, sem esquecer os acessórios.

DENIM. Foto: D.R

FLORES 3D

Mencionar flores na primavera é expectável. Mas quando estas ganham uma nova expressão é impossível não as enaltecer como tendência da estação. Tridimensionais, saltam à vista com imponência sem nunca descurar o romantismo que lhes é característico.

FLORES 3D. Foto: D.R

BOLSOS

A farda da estação pede bolsos. Muitos bolsos. Em todas as peças. Mas é nas calças cargo que o sentido prático se destaca e se alinha com a elegância dos clássicos, arrebatando o prémio de peça chave da estação.

BOLSOS. Foto: D.R

CINTURA DESCAÍDA

Num jogo de sobe e desce, ganham as cinturas descaídas. Habitualmente vistas em visuais descontraídos de atitude cool, vestem agora a sofisticação e desfilam confiantes sem preconceitos. A exposição da pele é uma escolha. A altura da cintura, a tendência.

CINTURA DESCAÍDA. Foto: D.R

CUT OUT

Ainda que estrategicamente colocados, os recortes nas peças continuam a gerar controvérsia. Certo é que ninguém lhes fica indiferente. Pele exposta com assimetria nos cortes volta a ditar a tendência que refresca e marca a diferença, tanto em elegância como em arrojo.

CUT OUT. Foto: D.R

ANOS 20

Brilho, movimento e liberdade marcam o regresso dos anos 20 como inspiração. O glamour assume com convicção um papel de destaque numa estação otimista que abraça com rigor o passado e o contemporâneo.

ANOS 20. Foto: D.R

TOQUE FINAL

TOQUE FINAL. Foto: D.R

O upgrade que faltava:, e uma diversidade de sapatos que oferece romantismo e originalidade nos saltos e plataformas. Tudo é válido. Sobretudo o bom senso.