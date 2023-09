16 tendências que declaram o estilo da nova estação

1.TARTAN

O padrão mais emblemático da estação fria, o tartan, não falha a convocatória e marca presença com distinção. Livre do movimento punk/grunge, ganha em sofisticação. Em tons diversos, a dose certa de diversão e ousadia. Dos pés à cabeça, atitude. Muita atitude.

Tartan Foto: DR

2.VERMELHO

Numa sucessão ao fenómeno Barbiecore, o vermelho regressa intenso, vibrante e destemido. A desafiar as temperaturas e a elevar a autoestima, acresce um bónus extra quando usado em look total. É a lufada de sensualidade que se pede em dias cinzentos.

Vermelhos Foto: DR

3.GRAVATAS

Sem surpresa, os códigos masculinos voltam a ditar a tendência. A revelação passa pela estrela convidada da estação, a gravata. Numa versão mais formal de fato ou mais feminina com saia ou vestido, a silhueta sai sempre valorizada. A previsão: gravatas ao pescoço pelas ruas fora.

Gravatas Foto: DR

4.PENAS

Para altos voos, pede-se leveza. Mas não descrição. Penas aplicadas estrategicamente ou em abundância, servem o dia e a noite sem limites. O toque de estrela que faltava, e remete à alta costura na sofisticação dos detalhes. Os que fazem, e marcam a diferença.

Penas Foto: DR

5.FLORES

Se no verão assistimos a uma explosão dimensional de flores, o clássico jardim de inverno surpreende. Como se de um bouquet se tratasse, as flores surgem agora delicadas, em 3D e em extremos: muitas ou poucas, sempre com intenção. O romantismo paira no ar.

Flores Foto: DR

6.PELO

Go big or go home. A máxima que serve a tendência na perfeição. Ousados e divertidos, mas sem perder a elegância do foco, aquecem com a vantagem de permitir todos e quaisquer visuais. O impacto é exterior. E salta literalmente à vista.

Pelos Foto: DR

7.POLKA DOTS

A inspiração remete à década de 50, mas é a actualidade que define a sua reinterpretação em cor, dimensão, e essencialmente na estética. Certo é que o estampado às bolinhas está de volta, e recomenda-se. Importante mesmo é não descurar o bom senso.

Polka Dots Foto: DR

8.CINZA

Chique, discreto, versátil, a lista de adjetivos é infindável. Se o preto não compromete, o cinzento dá provas que o substitui na perfeição. Dos básicos do dia a dia, à elegância noturna, a diferença define-se no corte e materiais. Nunca o cinzento trouxe tanta cor ao inverno.

Polka Dots Foto: DR

9.PASTÉIS

Inverno não tem que ser sinónimo de sobriedade ou convencionalismo. Quebrar o óbvio com uma paleta alegre e apetecível em tons pasteis é o caminho. Os dias ganham cor, a disposição agradece e os gelados servem-se como sobremesa. Tudo certo!

Pastéis Foto: DR

10.ANOS 50

Homenagear a elegância é remeter à década de 50. Revolucionária em estilo, inspira e triunfa na nova estação com as silhuetas que a definem. Adaptadas ao contexto atual, as cinturas marcadas e saias rodadas comprovam que o New Look de Christian Dior não é datado, é para sempre.

Anos 50 Foto: DR

11.SHORTS

Pernas e mais pernas. Tudo indica que as calças são só uma opção nesta estação. Em oposição a looks compostos por camadas, aqui a história simplifica-se. Calções curtos, muito curtos que se assemelham a roupa interior são tendência. Não será unânime, mas os collants agradecem o destaque.

Shorts Foto: DR

12.METÁLICO

Associado às festividades, não seria plausível passar um inverno sem metalizados. Não se trata só de brilho, mas sim da dimensão e do seu posicionamento. Fluidez na forma como se veste e apresenta é onde reside a grande diferença. Da cabeça aos pés, a escolha do tom é opcional.

Metálicos Foto: DR

13.PELE

Material de eleição, a pele triunfa na forma como se apresenta. Com diversas abordagens que incluem bordados, texturas, volumes, cores e tratamentos que sugerem outros materiais, compravam que a evolução e imaginação não têm limites. Da casualidade à sofisticação, usar é requisito obrigatório.

Pele Foto: DR

SAIAS E CALÇAS

De grande impacto na estação anterior, os anos 2000 não saem de cena. Uma questão de afirmação, nostalgia ou expressão de estilo coloca o uso de saias sobre calças na ribalta. A sofisticação é ganha quer na escolha dos materiais, quer nos tons que se pedem similares na conjugação.

Saias e Calças Foto: DR

15.PRINTS

Ilusão de ótica, interpretação criativa de clássicos, figuras e elementos de diversos universos, e ainda cenários que sugerem pinturas manuais, preenchem todas as peças neste inverno. Uma fuga aos dias frios que se avizinham, apetecível ao toque de tão real que parece.

Prints Foto: DR

16.DENIM

Transversal a estações, o denim duplica a fórmula e a diversão, ao mesmo tempo que declara o estilo da estação. Em look total, ou em peça única, acrescenta modernidade ao sentido prático. A regra reside na escolha de tons que se querem semelhantes na busca de harmonia.