Pulp Fashion. Eis os próximos nomes do mundo da moda nacional

Talento e irreverência são alguns dos conceitos que definem os mais recentes looks do curso de styling da escola de moda, Pulp Fashion. Os alunos desde curso, provam assim que já começam a "dar cartas" no mundo da moda. Sob o olhar atento e sabedoria da ilustre do styling português, Susana Marques Pinto, são agora apresentados os resultados.



Wool West

Stylist: Filipa Almeida

Modelo: Fátima Lina

Agência: Central Models

Look 1: T-shirt e cinto Muud & Co; Cachecol, botas e lã produção / Look 2: Camisola, cinto, lã e botas produção; Saia Muud & Co. / Look 3: Chapéu, body, meias, botas e lã produção; Cinto Muud & Co. Foto: Maria Rita

Consumista

Stylist: Inês Melchior

Modelo: Lara Moreno

Agência: L’Agence

Look 1: Casaco, calças e brincos da produção; Sapatos Primark / Look 2: Conjunto de top e saia e brincos da produção; Sapatos Primark / Look 3: Camisa Primark; Vestido da produção; Sapatos Primark; Mala Bershka e brincos da produção. Foto: Maria Rita

Thank you Viv

Stylist: Lis Mulder



Modelo: Adriana Sofia

Agência: Elite Lisbon

Look 1: Blazer Fatal, camisa Alexbasim e saia Ana__mmteixeira, tudo na Pop Up Store; Pano The People of The Labyrinths; Sapatos New Balance e Peça de cabeça da produção / Look 2: Casaco Psych0upcycling; Kimono The People of The Labyrinths; Corpete da produção e Ténis New Balance / Look 3: Colete e calças The People of The Labyrinths; Saias smthingscookin na Popup Store; Mitenes e adereço de cabeça Rosewater Mangas e colarinho da produção. Foto: Maria Rita

2027



Stylist: Rita Gonçalves

Modelo: Constança Ringler

Agência: L’Agence

Look 1: Casaco da produção; Saia assimétrica e sapatos Zara; Saia plissada Gant; Óculos e meias da produção / Look 2: Casaco da produção; Saia kilt, calças, calçado e meias da produção; Camisola da Zara; Óculos da produção / Look 3: Camisa da produção; Calças Gant; Calçado Lacoste; Lenço e meias da produção; Boina Parfois; Mala Molly 98. Foto: Maria Rita

DESSE POVO QUE É MEU

STYLIST: Sara Santos

MODELO: Carolina Vilas Boas

AGÊNCIA: Central Models

Look 1: Camisola Zara; Saia Molly 98; Sapatos Zara; Pulseira Portugal Jewels; Pulseira fina, anéis, lenços, meias, óculos, brincos e colares da produção / Look 2: Vestido de rede Molly 98; Camisola e calças Zara; Meias Nike; Chinelos Lacoste; Lenço, anel gorro da produção / Look 3: Camisola Guess; Calças Andreia Reimão; Sapatos Zara; Colar com dragão Portugal Jewls by Ana Moura; Colar dourado comprido, anéis, brincos e echarpe bordado da produção. Foto: Maria Rita

Editorial Mix-Mix



Stylist: Sofia Canas

Modelo: Angelina Mendes

Agência: Central Models

Look 1: Camisola Zara; Vestido Uterque; Collants Calzedonia; Sapatos Zara / Look 2: Casaco Zara; Pullover Zara; Calções da produção; Sapatos Bershka / Look 3: Pullover Zara; Vestido da produção; Sapatos Zara; Turbante da produção. Foto: Maria Rita

Créditos

Fotografia: Maria Rita

Cabelo: Alexandre Soares para IDhairstudio

Make up: Inês Varandas

Modelos: Elite Lisbon, Central Models e L’Agence

Realização e produção: www.pulpfashion.pt