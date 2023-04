O soutien já não é algo que tenha de ser escondido. Originalmente, esta peça de roupa interior foi criada por motivos de higiene, para alterar as formas do corpo feminino e para preservar o seu pudor. Desde então, a lingerie tem vindo a transformar-se, desempenhando nos dias que correm um papel distinto, mais inovador. Hoje, são peças lançadas em cores e modelos para todos, e para serem usadas como parte integrante de um look.

Esta alteração conceptual daquilo que é e para que serve o soutien oferece às mulheres mais liberdade no momento da compra. Como deixou de ser uma peça que fica escondida, as opções de conjugação são inúmeras. Hoje, não existe um padrão no mundo da lingerie. Não existe um certo nem um errado. A individualidade é pessoal. Porque há uma multiplicidade de formas de viver, ser e sentir.

E foi com esta ideia em mente que nasceu a nova linha Smart da Triumph, para mostrar que, nos dias de hoje, com as vidas ocupadas e em constante mudança, as mulheres procuram na lingerie, acima de tudo, conforto, funcionalidade, versatilidade e adaptação.

Lingerie para ser vista e usada de várias formas

O novo soutien da Triumph – sem aros, que acompanha os movimentos do corpo e que pode ser usado com ou sem alças – foi criado para se adaptar não só ao nosso corpo, como também aos momentos menos expectáveis e mais espontâneos da vida, quando não há tempo para pensar sobre conforto. Com este lançamento, a Triumph prova uma vez mais a dedicação na criação de artigos que unem num só elemento vários eixos relevantes – a mensagem, o design e a funcionalidade.

“Todas as mulheres devem poder abraçar quem são”

Não há pessoas nem corpos iguais. A Triumph acredita que todas as mulheres devem poder abraçar o que são, que as diferenças as tornam únicas e que devem ser celebradas. O lema #It’sPersonal foi aplicado a todos os elementos da campanha da Triumph no lançamento desta nova linha e promete continuar a influenciar a atividade da marca, garantindo que a individualidade e as decisões pessoais dos seus clientes são o centro da atenção. A Triumph tem uma grande e rica história, mas entende que evoluir e reconstruir a sua relevância num mundo que muda rapidamente é absolutamente necessário.

Por isso, as imagens da campanha foram rodadas com mulheres reais, sem guiões nem filtros, capturando momentos honestos que mostram como cada uma destas mulheres vive a sua vida de forma pessoal e única com o novo Flex Smart.

Não se trata da campanha de um soutien. Acima de tudo, trata-se de uma campanha a todas as mulheres.

Conheça o Flex Smart DP EX: o sutien funcional e versátil

O novo modelo da Triumph confere um elevado nível de suporte e pode ser usado em diferentes cores e formas, o que faz dele o soutien perfeito para o verão e ainda para usar como parte integrante de um look.

1 de 5

Soutien Flex Smart lilás, €48, Triumph

Cueca Highleg EX lilás, €23, Triumph

2 de 5

Soutien Flex Smart verde, €48, Triumph

Cueca Maxi EX verde, €25, Triumph

3 de 5

Soutien Flex Smart preto, €48, Triumph

Cueca Highleg EX preto, €23, Triumph

4 de 5

Soutien Flex Smart coral, €48, Triumph

Cueca Maxi EX coral, €25, Triumph

5 de 5

Soutien Flex Smart bege, €48, Triumph

Cueca Highleg EX bege, €23, Triumph