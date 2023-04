Pandora celebra o amor materno com coleção especial

A chegada de mais um Dia da Mãe, a 7 de maio em Portugal, traz a necessidade redobrada de comemorar as mulheres da nossa vida - e qual a melhor forma de o demonstrar do que com um presente ternurento? Afinal, que mulher não gosta de receber joias?



A nova linha da Pandora, "Para quem ama como mãe", visa assim celebrar o instinto maternal que existe em todas as mães, sim, mas também nas avós, irmãs, amigas e outros familiares que representem esse papel fundamental. Como tal, mães e filhos partilham o protagonismo com as novas joias na campanha visual, elegantes e intemporais como sempre, com referências à gratidão, ao carinho e ao amor eterno.

Colar Sparkling Infinity Heart em prata 925 e zircónias, €69; Brincos Sparkling Infinity Heart em prata 925 e zircónias, €49, Pandora. Foto: Pandora

Da linha Moments surgem assim três peças em prata 925 - colar, pulseira e um par de brincos - adornadas com um coração entrelaçado com um símbolo do infinito. Uma interpretação moderna do amor parental.

Colar Timeless Pavé Double-row em liga com revestimento de ouro rosa 14k e zircónias, €149, Pandora. Foto: Pandora

Argolas Timeless Pavé Double-row em liga com revestimento de ouro rosa 14k e zircónias, €99, Pandora. Foto: Pandora

Por outro lado, para quem aprecia acessórios mais discretos, surgem as peças Timeless em pavé de zircónias sobre liga com revestimento de ouro rosa de 14 quilates. O colar, o anel e o par de brincos, se usados em conjunto, são o quanto basta para iluminar todo um outfit.

Conta-pendente Pearlescent White Heart Double Dangle Charm em prata 925, madrepérola man-made em bioresina e zircónias, €59, Pandora. Foto: Pandora

Destaque ainda para a nova, uma opção amiga da carteira neste dia da mãe. A coleção está disponível aqui