Disco denim. Como lavar os jeans com brilhantes do momento?

Poucos looks são mais chamativos que ganga aliada ao brilho: é um statement. É uma das tendências assumidas da estação, seja em jeans à boca de sino, como blusões ou carteiras clutch, o glitter assume-se como parte fundamental dos looks festivos. E é para usar com confiança e firmeza. Recordando alguns looks icónicos, peças com tecidos brilhantes - seja glitter ou lantejoulas - sempre estiveram in: quem se recorda do vestido que Paris Hilton usou no seu 21º aniversário (normalmente uma idade muito celebrada no EUA), e que mais tarde foi recriado pela Kendall Jenner na sua celebração?

O vestido icónico da Paris Hilton no seu 21º aniversário Foto: Getty Images

Da Zara à Maje, assistimos agora, e sobretudo, ao lançamento de looks completos em denim adornados com brilhantes.

1. Calças de ganga enfeitadas, €46.34, H&M. 2. Casaco de fato com brilhantes, €445, Sandro. 3. Sandálias de salto alto com brilhantes, €150.57, Steve Madden, em Selfridges. Foto: DR

Vestir é facil, mas lavar? Existem cuidados específicos que existem para este tipo de roupa, pois não queremos danificar os brilhos. Perderia a graça toda se retirássemos da máquina aquela peça que acabámos de comprar, sem vestígios daquilo que lhe dava personalidade.

1. Calças de ganga Jacinda, €144.99, Aligne. 2. Calções com brilhantes, €195, Sandro. 3. Top com adornos de brilhantes, €335.92, Self Portrait, em Selfridges. Foto: DR

Se optar pela máquina de lavar roupa, Angela Vlam, proprietária de Zahira Crytals, aconselha o seguinte, no seu website: virar a roupa do avesso, como forma de proteger não só a peça em questão, mas as restantes; se tiver uma mancha, não utilize produtos de pré-lavagem, esfregue suavemente a área com água morna e detergente de roupa para ajudar na remoção; se a peça for pequena, deverá colocá-la num saco de roupa delicada como forma de a proteger. Para finalizar, a roupa deverá ser lavada em água fria, para que a cola fique intacta. Certifique-se que escolheu o ciclo delicado, para não centrifugar muito.

Por outro lado, se optar pela versão old school (a mais segura), lavar à mão, Vlam aconselha igualmente virar a roupa do avesso, como forma de preservar ainda mais a peça; utilização de água fria e de um sabão neutro, algo sem corantes e químicos adicionais. Torcer ou apertar está fora de questão, em vez disso agite a roupa na água e vire-as algumas vezes, repetindo os passos até que a água fique limpa. Por fim, deverá pressionar a roupa levemente como forma de retirar a água que se encontra em excesso.