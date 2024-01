As carteiras acessíveis que as celebridades adoram

Longe da percepção convencional de que a sofisticação está diretamente ligada a etiquetas de preços exorbitantes, muitas personalidades de renome têm optado por marcas mais acessíveis sem comprometer o estilo. Estas carteiras oferecem não apenas uma alternativa financeiramente mais viável, mas também destacam a tendência crescente de algumas celebridades parecem começar a adotar: uma abordagem mais consciente e inclusiva ao seu guarda-roupa. Desde Kaia Gerber às irmãs Jenner, estas são algumas das marcas ligeiramente mais acessíveis ao comum dos mortais, amadas pelas estrelas.

By Far

É uma marca que personifica a elegância europeia através das suas criações sofisticadas e intemporais. Criada em 2016 pelas irmãs Valentina Ignatova, Sabina Gyosheva e Denitsa Bumbarova, a By Far incorpora tradições de savoir-faire e utiliza os melhores materiais da Europa nos seus produtos. A marca leva o nome dos nomes dos filhos dos fundadores – Filip, Alec e Roman.

Kaia Gerber com a "Rachel" bag Foto: Getty Images

O sucesso meteórico da By Far pode ser atribuído à combinação de produtos relevantes e desejáveis, aliada a estratégias de marketing inovadoras. Ao ser uma das primeiras marcas outsider a capitalizar efetivamente a influência das redes sociais, conquistou uma posição de destaque internacional. As celebridades do momento tornaram-se entusiastas da marca, como é o caso de Irina Shayk e Kaia Gerber, contribuindo para a sua rápida ascensão, garantindo uma extensa cobertura editorial em publicações de moda de renome. Os preços variam entre os €330 e os €630.

Irina com a By Far Ami leather shoulder bag Foto: Getty Images

Coperni

Coperni, a marca parisiense de pronto-a-vestir e acessórios, fundada em 2013 por Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, destaca-se pela fusão única de elegância e inovação, como é o caso da já famosa carteira com um formato oval, reconhecida logo como pertencente à casa Coperni. A sólida formação adquirida nos ateliers da Balenciaga e da Chanel confere aos designers um conhecimento profundo das técnicas de bordado, resultando em criações que combinam a técnica exaustiva do origami com uma silhueta elegante e desportiva.



Os preços variam entre os €295 e os €4500.

Rosie Huntington-Whiteley com a mala "Ring Pouch" Foto: Getty Images

Shakira com a "Crystal-Embellished Mini Swipe Bag" Foto: Getty Images

Staud

Em 2015, Sarah Staud Staudinger e George Augusto uniram forças para criar a Staud, com sede em Los Angeles. A visão por trás da marca é clara: a Moda deve não apenas capacitar as mulheres, como deve também ser acessível. No cerne da identidade está o design, uma fusão magistral de clássicos intemporais e novidades refinadas.

Kendall Jenner com a "Tommy beaded-zebra pattern shoulder bag" Foto: Getty Images

A marca apresenta uma coleção que capta a essência da mulher moderna, equilibrando tradição e inovação. Representando o culminar de elegância acessível e design distinto, não há dúvidas do porquê de Kendall Jenner ter eleito estas carteiras entre as suas favoritas. Os preços variam entre os €175 e os €695.

Kendall Jenner com a "Large Sasha Chain Bag" Foto: Getty Images

Aupen

A Aupen fundamenta a sua filosofia na convicção de que a moda deve ser marcada pela inovação, sustentabilidade e práticas éticas. As carteiras da marca, sob a direção do singapurense Skye Tan e de Lydia Maurer, criadora do conceito da Aupen, apresentam uma silhueta simples e um design assimétrico distintos. Com estúdios operacionais em Brooklyn e Singapura, a Aupen cria peças únicas e distintas, como é o caso da mala Purpose Ice.

Kylie Jenner com a "Purpose Bag" Foto: Getty Images

A dedicação ao luxo consciente na Aupen transcende as escolhas materiais, abrangendo a garantia de salários justos e condições de trabalho ideais para as equipas de produção. A empresa compromete-se com práticas responsáveis, orgulhando-se de construir uma marca que prospera no artesanato, na comunidade e na criatividade. Os preços variam entre os €111,95 e os €362,95.

Seelena Gomez e a "Purpose ice" Foto: Getty Images

Puppets and Puppets



Puppets and Puppets começou como um projeto escultural e transformou-se numa das marcas mais excitantes de Nova Iorque. A infame Cookie Bag da marca conquistou a moda de rua num piscar de olhos. Criada pela norte-americana Carly Mark, a marca tem já seis coleções, todas elas representando um episódio do passado artístico da criadora. Os preços variam entre os €254,95 e os €504,95.