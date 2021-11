Última chamada para o curso de Jornalismo de Moda da Pulp Fashion

Um interesse genuíno na escrita, com ou sem experiência profissional, e um entusiasmo desmedido com a indústria da moda e todos temas que a envolvem, sejam beleza, lifestyle ou artes, são importantes pistas que lhe podem indicar que este curso é para si.

Depois do sucesso da última edição, o Fashion Journalism 101 está de regresso à Pulp Fashion para receber mais uma entusiasta turma, a ser acompanhada pela diretora da Máxima online, Rosário Mello e Castro.

Fashion Journalism 101

O programa completa-se com um conhecimento teórico profundo aliado a uma componente prática muito marcada. Começa com uma introdução às funções e poderes do jornalista de moda e segue na estruturação dos principais textos jornalísticos como a notícia, a entrevista ou a reportagem. Tudo isto, na ótica das diferentes plataformas vigentes, o print e o online, redes socias inclusive. Temas como a ética, a relação entre meios de comunicação e marcas e uma análise ao mercado de trabalho nacional e internacional também estão contemplados, assim como uma perceção geral do ambiente vivido numa redação. Todos os trabalhos práticos constarão para avaliação e uma reportagem final terá um peso preponderante na nota atribuída no diploma de curso.

Convidados de peso estarão presentes na formação, com nomes ainda por confirmar. Como aconteceu em edições anteriores, onde a designer Alexandra Moura, o diretor de comunicação da Intidex, Pedro Vidigal ou a a ex-editora de beleza da Vogue Portugal e atual responsável pelo site Miranda, Susana Chaves, puderam partilhar com os alunos o seu percurso, experiência e know-how.

A Pulp Fashion, empresa criada por Xana Guerra e Susana Marques Pinto em 2010 e especializada nas áreas de Styling e Consultoria de Imagem, disponibiliza através de cursos e workshops conhecimento sólido para preparar futuros profissionais a ingressarem na indústria de moda, nas mais diversas áreas.

O curso será via Zoom, um formato que resultou bem no passado e constituirá um total de 54 horas, distribuídas por aulas de 3 horas a ocorrer duas vezes por semana em horário pós-laboral. No final do curso, existe a possibilidade de estágio numa das principais publicações de moda e lifestyle de Portugal. Para mais informações aceda ao site da Pulp Fashion ou inscreva-se através de geral@pulpfashion.pt