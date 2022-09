Pulp Fashion. As novas apostas do styling nacional

Depois de várias semanas a aprender todos os pormenores sobre o processo criativo que envolve um editorial de moda, os alunos do curso de styling da Pulp Fashion apresentam finalmente os seus trabalhos. Os futuros talentos foram orientados por Susana Marques Pinto, fundadora da escola.

Todas as peças usadas são da produção Foto: Maria Rita

Look1: Blusão com capuz Zara; vestido da produção; meias H&M; sandálias Bershka / Look 2: Top, saia e sapatos Zara; brincos da produção / Look 3: Bralette e calças da produção Foto: Maria Rita

Look 1: Top produção; Casaco Moi Mimi; Calças produção; Botas Lemon Jelly; Pala produção / Look 2: Casaco Lacoste; Vestido produção; Botas Lemon Jelly; Gola e óculos produção / Look 3: Casaco Guess; Body produção; Botas produção; Pala e óculos produção Foto: Maria Rita

Look 1: Casaco Guess na Showpress; T-shirt Saintdog Streetwear; Chapéu, brincos, cestinha, meias e sapatos da produção / Look 2: Casaco desportivo Bestseller; vestido Zara; sapatos Luís Onofre na Showpress; Chapéu e brincos da produção / Look 3: Camisa Mango; Body Zara; Saia Bestseller; Óculos, brincos, sapatos e chapéu de chuva da produção / Agradecimentos: Bestseller; Showpress; Saintdog Streetwear Foto: Maria Rita

Look 1: Blazer da Blog4her; calças da produção; Colar Cleópatra; Cinto Blog4her; botas e meias da produção ; Look 2: Kimono e vestido da Blog4her; Lenço, sandálias da produção; Look3: Colete, jersey e calças da Blog4her; Saia tule, sandálias da produção Foto: Maria Rita

Look 1: Camisa e colete a fazer do Grupo Folclórico de Palmeira de Faro; Meia rede a fazer de top, calças, brincos, anéis e Coração de Viana da produção; Sandálias da Pull&Bear / Look 2: Colete do Grupo Folclórico de Palmeira de Faro; Collants a fazer de top, cueca, meia rede, brincos e anéis da produção; Sapatos da Zara / Look 3: Top bandeau, meia rede a fazer de top, brincos, colar, anéis e botas da produção; Bolso a fazer de colar; Faixa a fazer de cinto e saia do Grupo Folclórico de Palmeira de Faro Foto: Maria Rita

Look 1: Colete e sapatos Zara; Vestido Stradivarius; Luvas da produção; Meias H&M; Choker Bijou Brigitte / Look 2: Blazer da produção; Vestidos e sapatos Zara / Look 3: Camisola, saia e sapatos Zara; Collants da produção; Brincos Bijou Brigitte Foto: Maria Rita

Look 1: Body, camisa com padrão, top e sandálias Zara; camisa rosa da produção / Look 2: Top e sapatos Zara; vestido, meias e acessórios da produção / Look 3: Vestido e sandálias Zara; colar Parfois; acessórios da produção Foto: Maria Rita

Look 1: Camisa e calções da produção; Sapatos da produção; Chapéu Chapelaria Aliança Velharias; Brincos, laço, colar, cinta e luvas da produção; Meias Calzedonia/ Look 2: Casaco da produção; Boxers Intimissimi; Sapatos da produção; Balaclava da produção; Meias Tezenis / Look 3: Fato de banho da produção; Leggings Tezenis; Sapatos da produção; Boina, brincos, suspensórios e luvas da produção Foto: Maria Rita

Look 1: T-shirt e blazer da produção; Vestido Oysho; Sandálias Mango / Look 2: Vestido, acessório de crochet e perneiras da produção; Sandálias Zara / Look 3: Top Pull&Bear; Calças Oysho; Saia e gorro da produção. Foto: Maria Rita

Look 1: Top Relish; Calças Donna Noir; Sapatos Bershka; Óculos Lanvin / Look 2: Top Zara; Saia Relish; Meias da produção; Sapatos Primark; Óculos Lanvin / Look 3: Top Zara; Vestido Zara; Collants da Produção; Sapatos Primark Foto: Maria Rita

Carina PittaRita SantosKARACTER AGENCYRaquel AlvesAvelinaCentral ModelsAna Cunha e CostaAna LéonCentral ModelsAndie CruzBenvinda GomesElite LisbonCarla LealMadalena RibeiroCentral ModelsJoana MedinaLis MulderJoana LoureiroCarlota PortugalCentral ModelsLídia RobaloInês TimóteoCentral ModelsMarta AmorimClaudia YsavaElite LisbonJoana RibeiroLis MulderL'AgenceJoana ValenteIsabel AlbuquerqueCentral Models

Black is the new skin



Stylist: Madalena Café

Modelo: Joana Coimbra

Look 1: Corpete da produção; Camisola usada como saia H&M / Look 2: Bolero da produção; Cueca de biquíni Tezenis / Look 3: Saia Pull&Bear Foto: Maria Rita

Editorial: "2022"

Look 1: Bikini top produção; Corset Berskha; Calça produção; Sapatos Mango; Acessórios produção / Look 2: Corset: Stradivarius; Mangas produção; saia Humana; Botas produção; Acessórios produção / Look 3: Top produção; Mangas produção; Saia produção / Cintos Stradivarius; Botas produção; Acessórios produção Foto: Maria Rita

Look 1: Todas as peças usadas são produção / Look 2: Todas as peças usadas são produção / Look 3: todas as peças usadas são produção Foto: Maria Rita

Look 1: Colete Zara; Saia de tule da produção; Calças Zara; Mangas da produção; Sapatilhas New Balance / Look 2: Malha de gola alta da produção; Camisa branca com riscas Decenio; Calções Gant; Blazer Giovanni Galli; Meias da produção / Look 3: Camisa Zara; Vestido Lion of Porches; Saia Fred Perry; Calças Giovanni Galli; Gabardine da produção; Sapatilhas New Balance Foto: Maria Rita

Neusa LuzMarta FrancoCentral ModelsTita MendesAna LeónInês VarandasAlexandra SousaMargarida BrancoLis MulderL'Agence Models

Créditos



Fotografia Maria Rita

Cabelos Alexandre Soares para ID Hair Studio

Maquilhagem Inês Varandas

Modelos, Central Models, Elite Lisbon, Karacter Agency, L’Agence

Produção Pulp Fashion. pulpfashion.pt