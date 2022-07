Os novos talentos do styling português

Plastic Around





Look 1: Casaco e vestido da produção; Sapatos da produção; Chapéu H&M/ Look 2: Body e t-shirt Zara; Collants da produção; Sapatos da produção; Cinto e luvas da produção; Meias Calzedonia / Look 3: Camisa da produção; Calções H&M; Sapatos da produção; Meias Calzedonia. Foto: João Paulo

Tropical Plastic





LOOK 1: Vestido Lacoste,Top Kocca, Capa Produção,Calças Nakuro,Sandálias Steve Madden,Bandolete Zuit/ LOOK2 : Vestido Produção,Bikini Blueman, Sandálias Guess / LOOK 3: Top Produção,Camisa Fluyt,Calções 1 Maria Curado, Calções 2 Guess, Meias Happy Socks, Sandálias Steve Madden. Foto: João Paulo

Depois de aprenderem sobre todo o processo criativo de um editorial de moda, desde a análise das tendências até à pré-produção de editoriais, os finalistas do curso de styling da escola de moda Pulp Fashion apresentam os seus primeiros trabalhos. Os futuros talentos da moda nacional foram orientados por Susana Marques Pinto, fundadora da escola.Marta AmorimTânia LuanCentral ModelsAna Cunha e CostaBenvinda GomesElite Lisbon

Last night, a shirt saved my life

Stylist: Andie Cruz

Modelo: Sofia Ruas

Agência: Central Models

Look 1: Camisa branca, camisa preta e camisa riscas A-line na Be We Concept, brincos Inês Telles Jewelry na Be We Concept, botas Pallas na Be We Concept e meias Calzedonia/ Look 2: Camisa branca, A-line na Be We Concept, camisa preta, colete-camisa, saia-camisa, boxers, colarinho, cinto e meias da produção e sapatos Zara/ Look 3: Camisa branca, mangas camisa, colarinho, cinto de ligas da produção, camisa à cintura A-line na Be We Concept e sabrinas Parfoi// Agradecimentos: Be We Concept. Foto: João Paulo

Lost in translation

Stylist: Carla Leal

Modelo: Lisa Owczarek

Agência: Karacter Agency

Look 1: Smoking da Vou Casar; Botas Jeffrey Campbell da Gardénia-Chiado; Arnês,Luva,Elásticos da Produção /Look 2: Calças Ivan Hunga Garcia; Camisola , Cinta, Elásticos da Produção /Look 3: Polo Lacoste; Calça Guess; Gravata; Meias; Sapatos da Produção. Foto: João Paulo

(lost in) The Outer Space

Stylist: Raquel Alves

Modelo: Karyna

Agência: Karacter Agency

LOOK 1: Body Zara; Leggings, luvas, botas e colar da produção. LOOK 2: Puffed coat da produção, meias H&M, sandálias Berska e tiara Zara. LOOK 3: Top, leggings e óculos da produção, meias H&M e sapatos Seaside. Foto: João Paulo

Offbeat

Stylist: MargaridaBranco

Modelo: ClaudiaYsava

Agência: EliteLisbon

Look1: Camisola Gabriel Daros; Corpete Álvaro Bastos; Vestido MoiMimì; Calças Foursoul; Sapatos Zara;Collants Calzedonia/Look2: Top Concreto; Blazer DonnaNoir; Calças Moralis; Sapatos H&M; Balaclava Weekday; Collants Calzedonia/Look3: Corpete Álvaro Bastos; Colete Foursoul; Calções Moralis; Sapatos Crocs; Collants Calzedonia. Foto: João Paulo

@lexarte

Stylist: Joana Medina

Modelo: Claudia Ysava

Agência: Elite Lisbon

Look1: Camisa, camisa a fazer de saia, calças e sandálias da Zara; Brincos, pulseira e moldura a fazer de carteira da produção / Look2: Camisa, top bandeau, saia a fazer de folho, calças e sandálias da Zara; Brincos, moldura a fazer de carteira e fitas da produção / Look3: Camisola, camisa a fazer de top, calças e sandálias da Zara; Brincos e moldura a fazer de carteira da produçã Foto: João Paulo

Dominant

Stylist: Joana Valente

Modelo: Francisca Froes

Agência: Central Models

Look 1: Camisola de Malha da produção; Acessório Acolchoado Rita Pereira; Collangs Maria Curado; Saia Relish; Botas Bershka. Look 2: Top Rita Pereira; Mangas Veehana; Calças da produção; Sapatos Bershka; Óculos da produção. Look 3: Camisola Bershka; Casaco Maria Clara; Saia Rita Pereira; Botas Bershka; Óculos Nike. Agradecimento especial a Rita Pereira. Foto: João Paulo

Estilo romântico

Stylist: Lídia Robalo

Modelo: Vera D'orey

Agência: Karacter agency

Look 1: Saia, vestido, camisa e sandálias : Zara ; Acessórios: da produção / Look 2 : body, calções e meias : h&m; camisa e sandálias: Zara; acessórios: da produção. / Look 3: corpete, vestido e sandálias: Zara ; acessórios: da produção. Foto: João Paulo

Millennial Princess

Stylist: Madalena Café

Modelo: Juliana Menezes

Agência: L’Agence

Look 1: Camisola da produção; Saia Rosa da produção; Saia em Tule da produção; Botas Primadonna Collection Portugal; Cinto Prateado da produção; Cinto branco com taxas Parfois / Look 2: T-shirt da produção; Mangas em Tule da produção; Saia da produção; Sapatos Bu alo; Cinto Prateado da produção; Cinto Amarelo e Cinto branco com taxas Parfois; Meias da produção / Look 3: Camisa da produção; Vestido da produção; Saia em Tule Relish; Botas Primadonna Collection Portugal. Foto: João Paulo

Sporty c’est chic!

Stylist: Joana Ribeiro

Modelo: Claudia Ysava

Agência: Elite Lisbon

Look 1: camisola Moralis; biquíni 38 Graus; casaco Gabriel Daros; calções Hugo Costa; ténis Adidas; meias da produção / Look 2: t-shirt e calças FILA; vestido Foursoul; saia Parfois; sandálias UGG; colarinho Relish; meias brancas da produção; meias bege Calzedonia / Look 3: camisa da produção; vestido Relish; blazer Giovanni Galli; biquíni Foursoul; calções REALM; sapatos Natura; meias Calzedonia. Foto: João Paulo

Knitting

Stylist: Carina Pitta

Modelo: Carolina Monteiro

Agência: Central Models

Look 1: Blazer e Meias da produção; Top branco e Vestido Veehana; Mesh Top Maria Curado / Look 2: Top vermelho, Vestido branco com folhos e perneiras Veehana; Saia em malha da produção / Look 3: Bolero e Malha azul da produção; Top cinzento, Calças e Perneira Veehana. Foto: João Paulo

Step up your game

Stylist: Joana Loureiro

Modelo: Yanessa Gomes

Agência: Karacter Agency

Look 1: Bomber Bershka; Body Zara; Leggings Calzedonia; Sapatos Seaside; Boné Primark; Brincos Bijou Brigitte / Look 2: Sweat lantejoulas, calções e luvas da produção; Sapatos e viseira Zara; Argolas e braceletes Bijou Brigitte; Meias Primark / Look 3: Casaco e saia da produção; Chinelos, balaclava e meias Primark. Foto: João Paulo

"The era of the fishnet"

Stylist: Neusa Luz

Modelo: Mariana Cavaco

Agência: Face Models

Vestido: Zara/Mangas de rede: Produção/Sapatos: Produção/Brincos: Zara/Vestido: Berskha/Casaco: Stradivarius/Sapatos: Zara/Vestido: Berskha/Saia de rede: Produção/Sapatos: Zara/Oculos de sol: Decatlon. Foto: João Paulo

Inside a bubble

Stylist: Tita Mendes

Modelo: Carlota Portugal

MakeUp: Ines Varandas

Cabelo: Joana Carvalho

Look 1: camisola produção; saia foursoul; sapatos zara; brincos produção; colar produção / Look 2: top: produção; collants produção; vestido produção; sapatos zara; brincos produção /Look 3: top nakuro; calções: foursoul; casaco produção; sapatos zara; balaclava produção Foto: João Paulo

Créditos



Fotografia: João Paulo

Make up: Inês Varandas

Cabelo: Joana Carvalho

Modelos: Central Models, Elite, Karacter, L’Agence

Agradecimentos : Showpress

Produção: www.pulpfashion.pt