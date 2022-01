Quer trabalhar em comunicação de Moda? Este curso é para si

Imagina a Moda e a comunicação como parte do seu futuro? Não sabe muito sobre os temas em questão, mas gostaria de aprender? Se sim, o novo Curso de Comunicação de Moda da Pulp Fashion talvez seja para si.

A formação será orientada por Carlota Morais Pires, mestre em comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, antiga jornalista da Vogue Portugal e da Máxima e ainda fundadora do The Communication Studio. O programa do curso incluirá os diferentes planos da comunicação de marcas, da assessoria de imprensa à relação com influencers, incutindo aos alunos as ferramentas práticas essenciais para o mercado de trabalho, além de uma forte contextualização das tendências atuais na área. Redigir um press release, compreender a importância da imagem e olhar para as marcas de forma estratégica são as principais competências que os alunos irão aprender durante as nove semanas de aulas.

Curso de Comunicação de Moda da Pulp Fashion Foto: Pulp Fashion

Com início no mês de fevereiro, a formação decore às terças e quintas-feiras em horário pós-laboral, das 19h30 às 22h30, num total de 54 horas. No final do curo, é emitido um certificado com nota correspondente ao desempenho do aluno, assinado pela professora. As inscrições são realizadas através do email geral@pulpfashion.pt.



