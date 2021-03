Três dias de Portugal Fashion, sem sair do sofá

The Sofa Edition, assim se chamou a última edição do Portugal Fashion, que decorreu nas noites de 18, 19 e 20 de março. Esta estação, a passerelle transformou-se em vídeo, com as novas coleções a levaram energia e originalidade até os ecrãs das nossas casas.

As apresentações para o outono-inverno 2021/22 aconteceram em livestream no site do Portugal Fashion e também nas redes sociais correspondentes. Este ano, a mostra foi dividida em dois momentos, ou antes dois takes, o primeiro ocorreu nas datas anunciadas, o segundo ainda não tem estreia marcada.

Neste primeiro take, vimos Katy Xiomara, que mostrou uma curta-metragem juntando nomes como a atriz Sandra Barata Belo ou a cantora Cati Freitas; Inês Torcato e os seus desafios à imaginação e ao género; Maria Gambina e o elogio à delicadeza; ou Miguel Vieira e os clássicos do seu ADN. Para fechar, The Sofa Edition, contou ainda com o trabalho de Alexandra Moura, numa viagem à estética underground dos anos 1990, como já aqui havíamos acompanhado, aquando da semana de moda de Milão.