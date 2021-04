The Sofa Edition. Os melhores momentos de uma edição que foi para ver do sofá

Para a sua 48º edição, e em tempo de pandemia, o Portugal Fashion propôs um visionamento do sofá, dividido em dois takes. No primeiro, destacaram-se todos os designers que tinham feito parte das semanas de moda internacionais (Paris e Milão) e aqui sobressairam as criações de Maria Carlos Baptista (uma das vencedoras do concurso Bloom para novos designers de outubro passado) e de Ernest W. Baker, mas também os desfiles de David Catalán e Miguel Vieira, integralmente masculinos.

A estes nomes juntaram-se outros designers que preferiram fazer pequenos filmes para mostrar as suas coleções, como Katty Xiomara - que se inspirou em símbolos de tarot - ou Maria Gambina, que apresentou um trabalho de atelier único, repleto de detalhes. Estelita Mendonça olhou para a estética das raves dos anos 90, e Inês Torcato foi a única designer a apresentar uma coleção para a temporada atual, a de verão.

Ernest W. Baker | Paris Fashion Week FW21/22 from Portugal Fashion on Vimeo.

A carregar o vídeo ...

A opção de fazer coleções "See now buy now" foi uma tendência no primeiro take, e também no segundo, onde foram apresentadas as coleções de Concreto e Sophia Kah e Susana Bettencourt. Neste primeiro dia também foi possível ver alguns dos desfiles de Bloom, a plataforma onde escolas de design e jovens designers ganham palco para se afirmarem. É o caso de Hugo Costa, que começou na primeira edição de Bloom, há dez anos, e agora apresentou um desfile em nome próprio no palco principal do Portugal Fashion. Para o inverno, apostou numa silhueta urbana com detalhes de sportswear.

The Sofa Edition TAKE 2 | PF 48 | HUGO COSTA from Portugal Fashion on Vimeo.

No segundo deste take 2, assistirmos ao regresso de Diogo Miranda ao Portugal Fashion, com uma coleção ultrafeminina, marcada por uma silhueta clássica e mais colorida do que é habitual.

A Marques’Almeida voltou a marcar pontos na sua meta de sustentabilidade, ao revelar uma coleção apresentada numa ponte suspensa em Arouca, onde as modelos estiveram sempre rodeadas da natureza.

A carregar o vídeo ...

Seguiram-se os veteranos Luís Onofre, com uma coleção inspirada na estética dos uniformes militares da era de Napoleão e a dupla Alves/Gonçalves, que fechou a The Sofa Edition com um ambiente cinematográfico, ao cair da noite, no cais da Alfândega do Porto. Tudo em nome do amanhã da moda nacional, que mais do que nunca é preciso conhecer e apoiar.

The Sofa Edition TAKE 2 | PF 48 | ALVES/GONÇALVES from Portugal Fashion on Vimeo.