ModaLisboa: onde comprar as peças dos seus designers de eleição?

Há sensivelmente um ano, tudo mudou. Com a chegada inesperada de uma pandemia, a sociedade e a economia sofreram uma alteração de paradigma e funcionamento, onde se incluem a indústrias criativas.

A forma de consumirmos moda alterou-se quase por completo e, para além das apresentações totalmente via digital ou sem público, o poder de compra do consumidor e em especial o modo como o fazia, também se alterou em grande parte, virando-se para o digital.

"Lojas intermitentemente fechadas, coleções permanentemente embargadas, e o produto criativo à nossa espera nas prateleiras" reforça a ModaLisboa, em comunicado de imprensa. A associação criou novamente duas plataformas digitais de compra de design, acessíveis ao público em geral, um movimento associado à semana da moda de Lisboa.

ModaLisboa Comunidade

A primeira plataforma digital não é lhe é estranha. O Wonder Room, que acolhe mais de 60 marcas distintas tanto de designers do calendário oficial como de fora dele, este ano funcionará exclusivamente de 15 a 18 de abril. Como? Pode aceder diretamente pelo site ModaLisboa.pt ou pela app ModaLisboa – disponível tanto para IOS como Android. Em ambos os casos, o consumidor será direcionado para a loja oficial do criador em questão, onde se finalizará o processo de compra.

A segunda ferramenta de compra, a See Now, By Now surge inserida na revista digital Gow Public, que forma parceria com a ModaLisboa Comunidade. Trata-se de um processo do momento, já que é possível adquirir certas peças de designer, instantes depois da apresentação da sua coleção em livestream. É só estar atento e aceder ao vídeo na página do criador nas plataformas já mencionadas da semana da moda de Lisboa, sendo que, mais uma vez, será reencaminhado para a loja online do designer.

Duas formas que a ModaLisboa Comunidade encontrou para dar a oportunidade ao público de apoiar a moda nacional e os seus criadores, à distância de um clique.