Os realizadores Matt Tyrnauer e Matt Kapp – autores do documentário Valentino: Last Emperor – estão agora a filmar um documentário sobre a vida do jovem diretor criativo da Balmain. Olivier Rousteing entrou para a Maison francesa em 2011, com apenas 25 anos. Os realizadores americanos abordarão todo o trajeto do designer, desde a sua adoção até à carreira de sucesso no mundo da moda. A obra cinematográfica ainda não tem data de lançamento, embora se aponte para o início do próximo ano.