Depois de 17 anos, o designer alemão encerrou o capítulo Bottega Veneta para se dedicar à sua marca homónima. Mas duas semanas após esta decisão, Tomas Maier – a marca – deixa de existir. O site WWD revela que chegou ao fim a parceria entre o designer alemão e a Kering. Tudo começou em 2013, quando a holding francesa detentora da Bottega Venetta investiu 10 milhões de euros na marca de Tomas Maier. A marca teve início em 1997, sobretudo dedicada à criação de fatos de banho e malhas. Esta primavera apresentou uma coleção-cápsula, com a marca Uniqlo.

Ainda não foi apontada uma razão para este divórcio entre a Kering e Tomas Maier, no entanto, não será um caso isolado. Entre as últimas decisões económicas do conglomerado empresarial contam-se a venda da marca Stella McCartney à mesma, a venda da Puma e ainda as negociações para vender a marca escocesa homónima Christopher Kane.

Ainda não é conhecido o próximo passo do designer Tomas Maier que, apesar desta reviravolta, mostra-se entusiasmado com as perspetivas de futuro.