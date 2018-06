A designer Stella McCartney lançou uma coleção-cápsula para assinalar a inauguração de uma nova concept store em Londres. Intitulada Made with Love, a coleção é composta por 23 vestidos de gala em lily-white (branco amarelado) e 23 em preto ónix, sendo feitos de viscose sustentável. Todas as peças são inspiradas no vestido de noiva da duquesa de Sussex, usado no copo-d’água. Em entrevista à Vogue britânica, a designer afirmou que, sendo um vestido lindo, qualquer mulher deveria ter possibilidade de usá-lo, justificando-se assim contra eventuais vozes que a acusassem de estar a "trair" Megan Markle.

Os vestidos estarão disponíveis apenas durante uma semana, com preços que rondam, aproximadamente, os €4000. Os interessados na

compra devem enviar um e-mail para

23oldbond.store@stellamccartney.com

e serão contactados de volta pela própria Stella McCartney.