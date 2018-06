A Asos, site de shopping online britânico, anunciou ontem, terça-feira, que vai deixar de vender peças em seda, caxemira, lã mohair e com penas. A decisão é reflexo de uma preocupação cada vez maior não só com questões de sustentabilidade mas sobretudo com a defesa dos animais.

Medidas como esta já tinham sido tomadas por outras marcas, como por exemplo a Zara, que aboliu a lã mohair. A esta lista acrescenta-se a H&M, GAP, French Connection, AllSaints, entre outras. Este fenómeno também teve reflexo nas marcas de luxo. Michael Kors e Gucci são alguns dos nomes que deixaram de trabalhar com peles e pelo de origem animal. Em contrapartida, a Fendi, Dior, Saint Laurent e Louis Vuitton continuam a utilizar peles.