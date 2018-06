O pontapé inicial para o Campeonato Mundial de Futebol foi dado ontem, em Moscovo, Rússia. Na festa de inauguração estiveram presentes o guarda-redes Iker Casillas e a modelo e ativista Natalia Vodianova, que também é embaixadora do evento. Apelidada de Supernova, a russa exibiu um look branco Louis Vuitton, da coleção Cruise, originalmente apresentado em passerelle no final do mês passado. A participação de ambos na cerimónia passou por entregar um cofre especial, criado pela maison francesa, que continha a Taça do Campeonato Mundial de Futebol. O jogo inaugural foi disputado entre a Rússia e a Arábia Saudita, com os anfitriões a vencerem por 5-0.