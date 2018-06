Ao fim de 17 anos, Tomas Maier abandona a casa italiana dando lugar ao jovem designer Daniel Lee. Com apenas 32 anos, o britânico já esteve à frente da coleção ready-to-wear na maison francesa Céline, debaixo do olhar atento de Phoebe Philo. Passou ainda por marcas como Balenciaga, Donna Karan e Maison Margiela. Lee é licenciado pela Central Saint Martins, pertencente à Universidade de Artes de Londres.

No Instagram oficial da marca italiana, o designer afirma que vai manter a identidade da Bottega Veneta tendo em conta o que já foi feito, mas com uma perspetiva mais moderna. Em declarações ao site Business of Fashion, o diretor executivo e chairman da Kering, François-Henri Pinault, diz acreditar que o britânico foi a escolha mais acertada para abrir um novo capítulo na história da marca italiana, graças à sua "visão singular, inspirada por uma abordagem criativa muito pessoal". Lembramos que a Kering é a empresa detentora da Bottega Veneta, assim como da Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, entre outras.

Ainda não se conhece a data de apresentação da primeira coleção assinada por Daniel Lee, que entrará em funções a 1 de julho.