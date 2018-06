Foi ao som de Kanye West e BadBadNotGood que os modelos desfilaram a nova coleção masculina da Louis Vuitton, a primeira de Virgil Abloh enquanto diretor criativo.





Os jardins do Palais Royal, em Paris, foram o palco do desfile, que teve como pano de fundo uma passadeira nos tons do arco-íris, uma representação da diversidade e do conceito de sonho. Tanto no cenário como nas peças da coleção a base foi uma paleta caleidoscópica.





A primavera masculina da Louis Vuitton tem composições monocromáticas em tons de branco, vermelho, verde, azul e roxo e motivos d’O Feiticeiro de Oz, que resultam em looks em camada, compostos por várias peças conjugadas entre si.

Os acessórios centrais da coleção são as carteiras, derivações reinventadas dos ícones da Louis Vuitton. No calçado, o designer inspirou-se em décadas passadas e trouxe de volta as Chelsea boots dos anos 60 e as sapatilhas de basquetebol dos anos 80.





No desfile de estreia de Virgil Abloh para a Louis Vuitton, estiveram presentes celebridades como Kanye West, Kim Kardashian, Rihanna, Bella Hadid, Kylie Jenner ou Naomi Campbell.