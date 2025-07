Uber lança serviço exclusivo para condutoras e passageiras mulheres

A Uber parece ter ouvido as preces das muitas mulheres que, nos últimos meses, se têm vindo a queixar de uma sensação de falta de segurança nos TVDE. Esta terça-feira, 2 de julho, a plataforma anunciou o lançamento da Women Drivers, um novo serviço que permite a passageiras do sexo feminino escolherem viajar apenas com condutoras mulheres — e vice-versa. A funcionalidade vai estar disponível a partir da próxima semana.

"Queremos que a Uber seja a plataforma mais conveniente e personalizada para todas as mulheres. Esta nova funcionalidade responde a um desejo claro de muitas motoristas e utilizadoras e representa também uma oportunidade para que mais mulheres se sintam motivadas a conduzir com a Uber", refere em comunicado Francisco Vilaça, diretor-geral da Uber em Portugal.

Atualmente, apenas 9 por cento dos motoristas de TVDE em Portugal são mulheres. A empresa acredita que esta medida pode contribuir para atrair mais mulheres para a atividade. "Ao permitir que escolham quem as transporta ou quem transportam, estamos a tornar o setor mais inclusivo, representativo da população e atrativo para mulheres", declarou ainda Francisco Vilaça.

A fase-piloto da Uber Women Drivers em território nacional vai começar por decorrer em Lisboa, todos os dias da semana, sem custos adicionais, podendo variar consoante o número de motoristas disponíveis. Mais tarde, a funcionalidade deverá chegar a outras cidades do país.

O projeto já foi implementado em França, Alemanha, Polónia, África do Sul, Argentina e Austrália.