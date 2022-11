ModaLisboa abre pop-up store para o natal

Numa altura em que a necessidade de uma ética e sustentabilidade dos produtos criados pelos designers nacionais é cada vez maior, a ModaLisboa volta a abrir uma loja temporária.

Entre os 15 designers que vão ter em exibição peças de coleções anteriores e coleções cápsula destacam-se Behén, Call Me Gorgeous, Carolina Machado, Constança Entrudo, Dino Alves, Duarte, Luís Buchinho, Luís Carvalho, Maria Clara, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma. Foi feita uma seleção curada de peças pertencentes aos designers, de forma a ser possível chegar a todas as audiências e às suas possibilidades de forma justa.

Behén, Constança Entrudo e Luís Buchinho marcam esta edição com as novidades que escolheram preparar para a abertura desta pop-up. Behén vai apresentar a primeira coleção-cápsula para os mais novos até aos seis anos, uma linha "para dar continuidade à tradição do enxoval infantil"; Luís Buchinho apresenta a sua primeira Banda Desenhada, SAL, criada a pensar nas crianças e adolescentes em risco que vivem na Fundação Cecília Zino (Madeira) - o designer ficou a cargo da ilustração desta novela gráfica. Já Constança Entrudo foca-se no upcycling, trazendo uma coleção-cápsula consciente, criada a partir de materiais que não foram utilizados nas peças de coleções passadas.

A loja de natal da ModaLisboa já abriu.

Onde? Número 33 da Praça do Município, Lisboa

Quando? 25 de novembro a 17 de dezembro

Horário: Das 11h às 19h. Fechada aos domingos