Béhen borda guarda-roupa para peça de teatro "Casa Portuguesa"

Quase a estrear no Teatro Nacional D. Maria II, a peça Casa Portuguesa é "um diálogo no tempo e no espaço que conta, confronta e questiona a arquitetura de uma família, de um homem, de uma casa, viaja do Estado Novo para a contemporaneidade enquanto esquadrinha o futuro", lê-se no comunicado da Associação ModaLisboa, sobre a novidade. Tendo em conta este enredo, Béhen foi a marca de roupa portuguesa eleita para confeccionar o guarda-roupa.

Joana Duarte, criadora da marca e designer da ModaLisboa, afirma com orgulho que uma das suas missões é a "preservação e promoção de técnicas têxteis tradicionais", criando peças através de histórias do país. A jovem viu este convite como "a oportunidade perfeita para introduzir estas técnicas em projetos que vão para além das coleções. "É uma honra poder dar palco às artesãs e artesãos com quem trabalho nesta criação que nos confronta com a nossa identidade na Casa maior do teatro português", disse, através da Associação ModaLisboa.

Poderemos ver os bordados de Joana Duarte nos vestuários de Carla Maciel, João Lagarto, Sandro Feliciano e no coletivo musical Fado Bicha – Lila Tiago e João Caçador. Foram usados bordados a vidrilho, uma técnica utilizada para elaborar Palmitos (Viana do Castelo), bordado Madeira, bordado a palha de trigo do fial, e passamanarias (espécie de renda) feitas à mão pela Fundação Ricardo Espírito Santo. Ainda, trabalhos feitos em bunho manual (em Santarém). Em relação ao calçado, a Béhen conta com o apoio da associação portuguesa APPICAPS.



Casa Portuguesa estreia no Teatro Nacional D. Maria II, a 22 de setembro.