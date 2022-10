ModaLisboa Oasis. Das criações dos novos designers ao revivalismo de ícones

Foto: ModaLisboa 1 de 27 Veehana / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 2 de 27 Veehana / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 3 de 27 Maria do Carmo / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 4 de 27 Maria do Carmo / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 5 de 27 Eduardo Moreira / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 6 de 27 Eduardo Moreira / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 7 de 27 Malteza / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 8 de 27 Malteza / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 9 de 27 Niuka Oliveira / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 10 de 27 Niuka Oliveira / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 11 de 27 Inês Barreto / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 12 de 27 Inês Barreto / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 13 de 27 Flourish Society / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 14 de 27 Flourish Society / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 15 de 27 Cal Pfungst / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 16 de 27 Cal Pfungst / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 17 de 27 Molly 98 / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 18 de 27 Molly 98 / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 19 de 27 Darya Fesenko / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 20 de 27 Darya Fesenko / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 21 de 27 Carolina Machado / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 22 de 27 Carolina Machado / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 23 de 27 Carolina Machado / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 24 de 27 Miguel Flor Archives / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 25 de 27 Miguel Flor Archives / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 26 de 27 Miguel Flor Archives / primavera/verão 2023 Foto: ModaLisboa 27 de 27 Miguel Flor Archives / primavera/verão 2023

A Moda celebra-se no encontro. Na ModaLisboa Oasis, o ponto de encontro é o Lisboa Social Mitra, um espaço da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que tem tanto de cool como desafogado, em Marvila, e onde desfilam - dentro e fora da passerelle - coordenados que nos fazem voltar atrás para ver melhor os looks e os detalhes. A moda é precisamente isso: a diversidade, a não imposição de regras, a liberdade de expressão, um olhar atento sobre o outro.Este ano, e como sempre, os desfiles inauguram com a plataforma de novos designers Sangue Novo, onde 10 nomes emergentes revelaram as suas coleções cápsulas. Destaque para Niuka Oliveira, com "Emotional Diary", um conjunto de coordenados pensados com assimetrias curiosas, num desequilibrado equilíbio, em tons rosa, vermelho e branco, e num género meio inacabado. Ou para Darya Fesenko, com "Le Général Hiver", uma proposta com um nível de elaboração superior, com uso recorrente de gangas e volumes, seja nos casacos de inverno ou nos bombers.Seguiu-se a proposta de Carolina Machado, da plataforma LAB, com uma coleção de vibe futurista, wearable, mas sempre muito elegante, percorrendo os tons sóbrios - do preto ao prateado. Miguel Flor Archives fecha em grande o segundo dia, com uma coleção onde predominam os tons térreos, mas também os veludos. O minimalismo chique, com cunho sustentável - qualidades de um designer que esteve afastado das passerelles durante alguns anos - está de volta.