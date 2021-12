ModaLisboa abre loja pop-up para o natal

Dezasseis designers, oito marcas e centenas de peças de Moda ou Arte.



Numa altura em que o Mundo se consciencializa sobre o futuro do planeta, e com um pé dentro do espírito natalício, a loja temporária da ModaLisboa nasce com o objetivo de incentivar o consumo responsável e sustentável, num manifesto de apoio ao comércio local e aos pequenos negócios. Serve como uma "última chamada" para quem deseja ser mais amigo do ambiente, consumindo menos e valorizando mais o produto.

Béhen, Carolina Machado, João Magalhães, Luís Buchinho, Nuno Baltazar, Valentim Quaresma, Beatriz Jardinha, Dino Alves, Filipe Augusto, Fora de Jogo, Hurricane, Ricardo Andrez e Thomas Mendonça são apenas alguns dos designers já confirmados.

Mais informações aqui.