Inspirada no livro Lago Perdido, de Sara Addison Allen, a portuguesa Misci apresenta Amália, a nova coleção primavera/verão. As peças têm como base as duas cores preferidas da marca, o preto e o branco, às quais se juntam o rosa, símbolo da ternura das relações que se estabelecem na família, e o azul, prenúncio de sonhos concretizados. Os apontamentos artesanais simbolizam o legado cultural transmitido de avós para netas.

A Misci é uma marca portuguesa que desenha coleções inspiradas em obras literárias, sempre com o objetivo de recuperar as técnicas de costura tradicionais portuguesas.