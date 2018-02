O mercado urbano de moda e lifestyle The Spot Market é já uma referência em Lisboa. Marcado para 3 de março, o evento reúne cerca de 70 expositores que irão apresentar as suas propostas para os meses quentes que se aproximam.

O The Spot Market está aberto das 10h30 às 19h30, no número 24 da Rua D. João V, Espaço Amoreiras, em Lisboa. A entrada é livre. Estacionamento subterrâneo público (com Via Verde) e Multibanco no local.