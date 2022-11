Balenciaga causa polémica com peluches bondage em mãos de crianças

bondage, disciplina, sadismo, masoquismo)

A recente campanha publicitária da Balenciaga enfrenta uma onda de indignação por parte dos utilizadores das redes sociais. Isto porque as imagens em questão mostrama segurar peluches vestidos com acessórios que os internautas relacionaram de imediato com práticas de BDSM (sigla que significa, como. Noutra, pensa-se que documentos do Supremo Tribunal relacionados com pornografia infantil tenham sido usados como adereço, ao lado de uma carteira preta.Gabriele Galimberti, fotógrafo da campanha, afirmou no seu Instagram que as fotografias com as crianças fazem parte de um projeto chamado(Toy Stories, em inglês), que explora os objetos que as pessoas colecionam e recebem no Natal, mas que nada teve a ver com aquelas que mostram supostos papéis do Supremo Tribunal."Não estou em posição de comentar as escolhas de Balenciaga, mas devo salientar que não tive o direito, de forma alguma, de escolher os produtos, nem os modelos, nem a combinação dos mesmos. Como costuma acontecer nas sessões fotográficas comerciais, a direção da campanha e a escolha dos objetos expostos", disse."Suspeito que qualquer pessoa propensa à pedofilia que procure na web tenha infelizmente um acesso demasiado fácil a imagens completamente diferentes das minhas, absolutamente explícitas no seu conteúdo horrível. Além disso, não tenho qualquer ligação com a fotografia onde aparece um documento do Supremo Tribunal. Esse documento foi tirado noutro set por outras pessoas e foi falsamente associado às minhas fotografias", concluiu.A marca espanhola recorreu ao Instagram para se. "Condenamos veementemente o abuso de crianças sob qualquer forma. Defendemos a sua segurança e bem-estar".