Há muito que as pernas despidas dominam os desfiles de moda. Na primavera/verão 2018, as pernas são (re)descobertas com meias, meias pelo tornozelo e collants. As meias e collants são oficialmente o acessório imprescindível da próxima estação.

Para criar o look sporty chic, que esteve em destaque em desfiles de alta-costura, a marca criou peças desportivas, como calças com tiras laterais, meias curtas embelezadas com tiras coloridas, letras e acabamentos com glitter. A pensar nas saídas noturnas com roupas elegantes, a Calzedonia criou collants e meias embelezadas com pedras preciosas, brilhantes e pérolas.