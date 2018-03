A beleza de Gisele Bündchen parecia algo inalcançável. Pelo menos até agora. É que a Internet acaba de encontrar a Doppelgänger da über model. Paula La Croix, modelo de 16 anos, também originária do Brasil, tem a mesma cor verde dos olhos de Gisele, o nariz semelhante e as madeixas refletidas nas ondas naturais que tão bem caracterizam a gaúcha. Não há quem não comente, principalmente nos posts de La Croix no Instagram, a semelhança entre ambas.

"Sinto-me honrada em ser considerada a próxima Gisele", comentou em entrevista à Vogue Brasil, em 2017. "É claro que isso gera uma responsabilidade enorme, mas eu adoro desafios! Vou sempre lutar para alcançar meus sonhos."

A modelo em início de carreira considera Gisele ? uma das top models mais bem pagas de sempre ? uma grande inspiração. La Croix entende a semelhança, creditando-a também pelo salto na sua ainda curta carreira.