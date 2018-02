A Oysho apresenta a nova coleção de lingerie com estampados abstratos e novas técnicas de bordado em designs mais atrevidos, que conjugam comodidade com as tendências da estação. Gazes, tule e cetim são os materiais em que a Oysho apostou para criar peças frescas e femininas, ideais para entrar na primavera/verão 2018.

Os bodies apresentam-se com costas abertas ou com pormenores cruzados e já se transformaram num elemento essencial até para usar no dia a dia. A pensar nisso, a Oysho desenhou uma linha de camisas de dormir e de quimonos que são tão protagonistas para o dia como para a noite.

A paleta de cor tem como fio condutor o clássico preto e tons polvilhados de rosa e cinzento. Os estampados florais animam a coleção, que apresenta pela primeira vez tons de cor crua e verde.