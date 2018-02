As noivas millennials são irreverentes, apostando em batons alternativos e combinações arriscadas para o seu grande dia. Deixam de lado os sapatos super altos para dar lugar a sapatilhas ou botas, porque o mais importante é o conforto e a diversão. E o vestido? Longe estão os vestidos cheios de camadas, folhos e mangas em balão. As millennials preferem vestidos mais simples, naturais, que fluem no corpo, com detalhes românticos.

Para atender aos requisitos da simplicidade, beleza, conforto e diversão, a The Sleeper lançou vestidos de noiva que são, na verdade, pijamas. A The Sleeper nasceu em 2014, quando duas editoras ucranianas, Kate Zubarieva e Asya Varetsa, criaram camisolas e pijamas que se pudessem levar da cama para a rua. A ideia dos vestidos de noiva aconteceu quando receberam a mensagem de uma cliente que dizia precisar do vestido de seda, pois tinha um casamento daí a poucos meses. As noivas The Sleeper são minimalistas, gostam de silhuetas simples e despreocupadas.

O vestido mais procurado é adornado com pérolas nas tiras. Os modelos desta marca não excedem os €300 (bem mais acessíveis que os vestidos de noiva tradicionais) e existem em várias cores, para também atender às necessidades de convidadas ou damas de honor.