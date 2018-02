A jornalista de moda, editora executiva da Vogue japonesa e fashionista italiana Anna Dello Russo vai vender muitas das peças do seu guarda-roupa a preços acessíveis. As peças foram adquiridas ao longo de mais de 30 anos.

Haverá uma outra venda, online, no Net-A-Porter. São esperadas mais de cem malas, sapatos, acessórios e peças de roupa de designers, como Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Miu Miu, Burberry, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Tom Ford for Gucci, Balmain, Raf Simons for Jil Sander, Maison Margiela, Roberto Cavalli, Lanvin, Roksanda Ilincic e Riccardo Tisci for Givenchy. "Passei seis meses a selecionar o melhor para o leilão da Christie’s e para o Net-A-Porter", revela, acrescentando que as peças à venda no próximo mês são "as melhores de todas, as peças importantes".





Estas vendas públicas seguem-se a uma série de vendas privadas que Anna Dello Russo já fez para amigos, ao longo dos últimos meses. Centenas de malas, sapatos e peças foram vendidos por preços baixos.





A venda antecede a publicação do livro AdR Book: Beyond Fashion, em abril. "A minha mentora foi Franca Sozzani. Devo-lhe tudo", revela Anna Dello Russo. "Depois de ela morrer, trabalhei com Luca Stoppini para fazer este livro, para fechar o círculo. Ambos trabalhámos próximos com a Franca e por isso, para mim, este livro foi a forma de pôr um capítulo, um capítulo muito grande e extremamente importante da minha vida num único lugar."