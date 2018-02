Segundo o site Women’s Wear Daily, a Inditex, a Ganni, a ASOS e a H&M concordaram em produzir designs mais sustentáveis e aumentar o uso de têxteis reciclados. Esta mudança acontece depois da Cimeira da Moda, que decorreu no passado mês de maio, em Copenhaga. Nos últimos meses, a Global Fashion Agenda e o Business for Social Responsability avaliaram o compromisso das empresas que pretendem tornar o processo de produção de moda mais circular e beneficiar o ambiente.

Mas cada marca tem os seus objetivos próprios. A ASOS planeia treinar a sua equipa de design a trabalhar com têxteis sustentáveis. A Ganni pretende implementar um ponto de reciclagem em todas as lojas dinamarquesas e outras que vendam a marca até 2020. A sueca H&M já lançou várias coleções feitas com materiais sustentáveis, implementou nas suas lojas uma caixa onde os clientes podem deixar roupa que já não usam e promete não ficar por aqui.