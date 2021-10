A marca portuguesa que responde ao dilema: "não tenho nada para vestir"

MAR. Foi este o nome eleito por Patrícia Gouveia para a coleção da BYOU para este outono/inverno, que cruza influências do oceano com linhas clássicas, como vemos nos looks que a influencer Mafalda Patrício veste na campanha, fotografada no Meco, por Carolina Marta. A coleção é composta por camisas, camisolas, vestidos, tops, saias e calções de corte elegante e efeito esvoaçante, quase sempre oversized, e em tons neutros como o branco, o preto, o rosa ou o verde seco. Destaca-se um casaco acolchoado, em branco, e um conjunto em lantejoulas - blusa com gola alta e calções - como peças-chave deste Mar.

BYOU para outono/inverno 2021. Foto: @carinho.mio

"Criar peças que se adaptem a um país com as características do nosso é muito enriquecedor e inspirador, pois somos o único país da Europa em que capital anda lado a lado com o mar. Somos mar de uma ponta à outra e isso confere-nos toda a nossa história e imensidão" afirma Patrícia Gouveia, criadora da marca portuguesa, lançada em 2012. "A versatilidade climatérica, geográfica, ecológica engrandece-nos de uma forma muito própria e única. O mar que nos ladeia, é um dos elementos que mais nos enriquece e foi o que mais me inspirou para esta coleção e é o que mais me inspira a cada dia, a cada momento", afirma.

BYOU para outono/inverno 2021. Foto: @carinho.mio

BYOU para outono/inverno 2021. Foto: @ca

As peças foram desenhadas para serem usadas em várias ocasiões, mas sobretudo para serem o look perfeito para um passeio à beira mar nos dias frios de inverno. "O movimento, as cores que se assemelham às rochas, areia, conchas, à espuma da rebentação das ondas e à vida marinha. Os tecidos fluidos e esvoaçantes, mas de texturas densas que envolvem e aconchegam o corpo", tudo isso inspirou a criadora.

BYOU para outono/inverno 2021. Foto: @carinho.mio

BYOU para outono/inverno 2021. Foto: @carinho.mio

Para pensar na nova campanha, Patrícia Gouveia ligou a amigos e influenciadores próximos da marca para saber o que para eles simbolizava o mar, quis envolver quem usa as suas peças e "criar harmonia entre todos." Mais uma vez, a coleção aposta na qualidade e na sustentabilidade, já habitués no vocabulário da marca.

BYOU para outono/inverno 2021. Foto: @carinho.mio