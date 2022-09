O guarda-roupa de "escritório" mais cool da estação

Love What You Do é o mote da Mango para o regresso ao escritório - leia-se escritório como a noção de regresso ao trabalho. Com as coleções de verão já no passado, de olhos postos no futuro, a campanha da marca está centrada no regresso às rotinas, mas também na forma como, quando colocamos o coração e a alma em algo de que gostamos, isso acaba por se tornar uma extensão de nós próprios e da nossa personalidade.



Para esta campanha, a Mango convidou para protagonistas cinco personalidades com perfis totalmente distintos, mas que têm em comum o facto de se identificarem completamente com os seus projetos profissionais, de todas as idades e estilos. A somar a esta ideia criativa, este é mais um momento em que a Mango pretende reforçar a importância da diversidade, seja de género, racial ou etária na escolha dos seus protagonistas.





Foto: DR 1 de 24 Foto: DR 2 de 24 Foto: DR 3 de 24 Foto: DR 4 de 24 Foto: DR 5 de 24 Foto: DR 6 de 24 Foto: DR 7 de 24 Foto: DR 8 de 24 Foto: DR 9 de 24 Foto: DR 10 de 24 Foto: DR 11 de 24 Foto: DR 12 de 24 Foto: DR 13 de 24 Foto: DR 14 de 24 Foto: DR 15 de 24 Foto: DR 16 de 24 Foto: DR 17 de 24 Foto: DR 18 de 24 Foto: DR 19 de 24 Foto: DR 20 de 24 Foto: DR 21 de 24 Foto: DR 22 de 24 Foto: DR 23 de 24 Foto: DR 24 de 24