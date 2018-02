Os ténis ganharam destaque nas últimas estações e tornaram-se uma peça querida e usada por todos, combinados com as mais variadas peças de roupa, em qualquer situação. As it girls estão rendidas à tendência dos ténis com as meias em evidência. Basta olhar para as fotografias para perceber o motivo: dão logo um ar muito mais cool a qualquer look. E quanto mais originais, melhor! Com desenhos ou frases, com rede, laços, pérolas, lantejoulas, brancas com riscas coloridas ou com padrões retro, as meias estão cheias de personalidade e o que importa é arriscar.