As melhores imagens do casamento da influencer Mafalda Patrício

Foi no belíssimo cenário histórico da Quinta das Carrafouchas, em Santo Antão do Tojal, Loures, que a designer e influencer Mafalda Patrício casou com o surfista Diogo Appleton. Durante a cerimónia, que equilibrou elegância e descontração, a noiva usou dois vestidos da autoria da marca madrilena Inuñez Atelier, um comprido para a cerimónia em si e um curto para o copo-de-água, ambos em tons de branco.



Entre os convidados estiveram nomes como Joana Ribeiro e Concha de Lima Mayer, que se juntaram ao longo de uma mesa com vista para as vinhas da quinta. Destaque ainda para as cerâmicas criadas especialmente para a ocasião por Marta Raimundo, como jarras e pratos de servir.