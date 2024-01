A mensagem escondida no vestido da rainha Mary da Dinamarca

A ocasião juntou dezenas de milhares de dinamarqueses em Copenhaga para a coroação surpresa do rei Frederik X, que ascende ao trono após a abdicação da mãe, a rainha Margrethe II. Ao seu lado, e depois de várias polémicas e acusações de adultério ao novo rei, esteve a mulher, agora rainha Mary consorte. O momento tomou a cidade dinamarquesa de assalto, primeiro com um passeio de carro pelas ruas, depois com a coroação, que aconteceu pelas duas da tarde locais no Palácio de Christiansborg, terminando com um beijo do casal à varanda.

O beijo entre os novos reis na varanda do Palácio de Christiansborg Foto: Getty images

Sem grandes surpresas, a tarefa de desenhar o vestido da coroação ficou a cargo de Soeren Le Schmidt, designer dinamarquês que há muito contribui para o sofisticado guarda-roupa da rainha. O vestido foi, por isso, um reflexo da postura de Mary, uma mensagem de estabilidade, mas também de exigência e rigor. Soeren Le Schmidt assina um design de corte clássico e elegante, com uma atenção aos materiais e à silhueta que saltam à vista imediatamente. De mangas e saia compridas, complementado por uma gola ligeiramente drapeada e que se prolongava para uma faixa ao longo das costas, o vestido contou ainda com um cinto com o fecho prateado. A escolha do branco terá vários significados, entre eles o facto de fazer parte da bandeira nacional, mas também de uma certa moralidade que parece querer contrariar os últimos escândalos da família real.

Os detalhes do vestido Foto: Getty images

A rainha Margrethe II abdicou a favor do filho, aos 83 anos e depois de 52 de reinado, por razões de saúde, mas, segundo alguma imprensa, também para ajudar a salvar o casamento do filho. Era a rainha mais antiga da Europa, após a morte de Isabel II de Inglaterra, e chefiava uma das casas reais mais antigas do mundo.