"Yes, I do": 17 tendências de noivas para 2024

LAÇOS

Habitualmente usados como acessório, os laços tornam-se parte integrante da silhueta. Delicados e elegantes, evidenciam-se de forma estratégica tanto em quantidade como em dimensão. Afinal de contas é de unir laços que falamos. Porque não fazê-lo com expressão?

LAÇOS

CONJUNTOS

Privilegiar o sentido prático em alternativa ao clássico vestido revela-se vantajoso. E acresce o bónus de uma segunda vida. Fatos, camisas, saias, tops e casacos, tudo é válido em prol do conforto, opção de troca pós cerimónia e/ou personalidade.

CONJUNTOS

FLORES 3D

A ode à natureza não passa despercebida. Um clássico expectável e aclamado surpreende pela sua reinterpretação e evolução elaborada e meticulosa. Em formato 3D, todas as propostas se cobrem de flores para dar ainda mais ênfase ao romance.

FLORES 3D

JOGO DE CINTURA

O foco está na cintura: definem silhuetas e ditam tendências. Se descaída nunca saiu de cena, é agora reinterpretada numa combinação perfeita com a ascensão do espartilho exposto. Na versão peplum, volta à ribalta de forma impactante, modernizada e plena de glamour.

JOGO DE CINTURA

MAIS VOLUME

Quanto maior, melhor. O conto de fadas ganha realismo com o dramatismo e opulência dos vestidos de baile. Dignos de uma verdadeira princesa, vestem-se de cascatas de folhos e tule em abundância para impactar e arrebatar todos os olhares.

MAIS VOLUME

PLUMAS

Usadas com moderação em detalhes, ou a cobrir peças na totalidade, as plumas voltam a destacar-se pela diferença. Em constante movimento, as silhuetas ganham leveza e diversão, e uma elegância que se adivinha memorável.

PLUMAS

SILHUETA DEPURADA

Em oposição à opulência, as linhas depuradas continuam a marcar forte presença e influência. Sem distrações, primam pela intemporalidade e versatilidade, servem a ocasião na perfeição, e ainda comprovam a veracidade da máxima menos é mais.

SILHUETA DEPURADA

PÉROLAS

Adjetivar as pérolas será o mesmo que falar em requinte e intemporalidade. Com uma nova abordagem, é consensual afirmar que adornam vestidos e acessórios com elegância máxima. De forma meticulosa, abundante e feminina, usar e abusar é a tendência a seguir.

PÉROLAS

BRILHANTE

Sem surpresa, o brilho volta a liderar as tendências. Atualizados e com novas versões, as lantejoulas e missangas, bordados, e tecidos totalmente brilhantes - essencialmente prateados - acrescentam um glamour ainda mais especial aos visuais, e à ocasião.

BRILHANTE

GOLA SUBIDA

Glamour em estado puro, assim podemos definir a tendência que alinha na perfeição o contemporâneo com a inspiração vintage. Rendas românticas, ou cortes minimais, voltam a cobrir e abraçar o pescoço com elegância, adaptados à estação escolhida para o enlace.

GOLA SUBIDA

FOLHOS AOS MOLHOS

Se há detalhe que remete para o universo romântico, é a introdução de folhos num vestido. Não é revolucionário, mas a forma como são incorporados marca a diferença. A quantidade, a dimensão e o local escolhido dará o movimento e expressão pretendidos para o efeito.

FOLHOS AOS MOLHOS

VERSÃO MINI

Em ascensão nos últimos anos, os minivestidos fazem uma ousada declaração de estilo. Justos, com volume, folhos ou franjas, a única regra é ser curto. O espírito da modernidade encurta assim as bainhas para elevar o fator surpresa e diversão.

VERSÃO MINI

OS NOVOS CORPETES

Presença assídua quando o tema é casamento, os corpetes apresentam-se mais expostos do que nunca. Com recurso a rendas e detalhes extravagantes, a sua estrutura despe-se de preconceitos e ousa a tradição, sem nunca a perder como inspiração.

OS NOVOS CORPETES

RENDA MODERNIZADA

Um clássico que não podia faltar à convocatória: a renda. Frescura é a palavra que melhor a define, e numa nova abordagem faz ainda mais sentido. Motivos florais e padrões oversize vestem-se da cabeça aos pés, ou numa subtil aparição dão o toque romântico que se quer.

RENDA MODERNIZADA

PALETA CROMÁTICA

Nem só de branco se celebra a união. Simultaneamente minimalistas e vibrantes, os tons pastel afirmam-se com a lufada de ar fresco e atualidade que se pretende. Se o rosa ganhou destaque com o fenómeno barbiecore, o azul dá intenção à tradição/superstição.

PALETA CROMÁTICA

PRETO

A mais ousada das tendências não deixa ninguém indiferente. Em look total, ou em detalhes inesperados, o preto redefine as regras ao comprovar que as mesmas não existem. Controverso, é inegável o impacto. Atitude e tema à altura são requisitos obrigatórios.

PRETO

ACESSÓRIOS

Véus bordados, tiaras, gargantilhas, e luvas, atribuem um novo papel aos acessórios. Com toda a convicção afirmam-se como parte integrante do visual ao mesmo tempo que lhe atribui personalidade. A diversão na sua construção, é uma garantia.