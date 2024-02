Especialista em desenvolvimento familiar lança baralho de cartas didático

Inês Sottomayor, especialista em desenvolvimento familiar, deu a conhecer a sua mais recente contribuição para o bem-estar emocional e autoconhecimento das crianças, com a ferramenta "Dreams Come True". Apresentada em formato de baralho de cartas, visa catalisar a motivação e autoconfiança, impulsionando o desenvolvimento de habilidades e capacidades individuais. É um jogo para fazer entre pais e filhos e apresenta várias categorias como: "Eu aceito", "Nada me vai parar" e até "Eu vejo o lado positivo". A acompanhar estas divisões, encontram-se perguntas especificadas para cada, respetivamente: "o que preciso ver ou sentir para seguir em frente?"; "o quê, ou quem me pode ajudar a conseguir?"; ou:"o que aconteceu de bom hoje? O que fiz que contribuiu para isso?".

Destinado a um público diversificado, este baralho é adequado para as crianças a partir dos seis anos, jovens e adultos, podendo ser utilizado individualmente ou em grupo, seja no ambiente familiar, escolar ou profissional. A estética deste objeto didático é vibrante, com cores pinceladas e frases motivacionais, e o verso contém perguntas fundamentais num fundo branco. A acompanhar o baralho, um pequeno livro de instruções oferece diversas opções de uso, para uma experiência personalizada.

"Dreams Come True" tem como objetivo principal: impulsionar ações concretas e promover a crença de que é possível alcançar objetivos sem dificuldade. Sottomayor acredita que esta ferramenta será o impulso extra, necessário para a concretização dos desejos mais profundos.

Este jogo fundamenta-se na teoria Broaden-and-Build das emoções positivas, sugerindo que estas emoções ampliam os repertórios de pensamento, levando a ações que constroem recursos pessoais duradouros. Além disso, a ferramenta incorpora a psicologia das cores, reconhecendo que cada cor desencadeia diferentes emoções e influencia as tendências de ação.