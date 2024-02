Mustela lança produto que é um salva-vidas para mães recentes

A gravidez é um momento de profunda transformação na vida de uma mulher, marcado por uma série de mudanças físicas, emocionais e até mesmo sociais. À medida que uma mulher se prepara para o parto, surgem novas preocupações e responsabilidades, não só em relação ao seu próprio bem-estar, mas também ao bem-estar do bebé que está a crescer dentro dela. A par de tudo isso, a importância da sustentabilidade nos produtos de beleza e bem-estar torna-se cada vez mais evidente, e é uma das característica que leva as mães da nova geração a preferir (ou não), uma marca. Cada vez mais.

Num mundo onde os recursos naturais são finitos e as questões ambientais são cada vez mais urgentes, esta indústria - a da beleza - tem um lugar de destaque. Com isso em mente, a Mustela desenvolveu a Loção Cuidado Essencial (€28,90)– um produto inteiramente vegan, sem fragrâncias e com uma garrafa 100% reciclável. É de destacar que a marca francesa dedicou-se, nos últimos anos, à política de zero desperdício: tem desenvolvido produtos multiusos com utilização para toda a família, assim como produtos sólidos.

Olhando para os ingredientes, é de destacar que 99,8% é de origem natural - "extraídos das sementes de maracujá que não são utilizadas pela indústria dos sumos de fruta", e contém três tipos de extratos de maracujá: "o óleo de maracujá, rico em ómega 6, ajuda a proteger a barreira cutânea contra os danos causados pelo ressecamento, garantindo 24h de hidratação; os polifenóis de maracujá, que acalmam a pele, permitindo aliviar a sensação de prurido e restabelecer o conforto imediato e duradouro em 90% dos casos; e, por fim, o concentrado de maracujá que ativa o colagénio e a elastina da pele, conferindo-lhe uma maior elasticidade e permitindo, consequentemente, combater melhor as estrias".

Um em cada dois pais portugueses usa mustela nos seus bebés. Foto: DR





Em termos globais, a Mustela já deu vários passos importantes nesta área. Por exemplo, em 2018 os seus Laboratório Farmacêuticos de Dermocosmética, foram os primeiros a receber o certificado B-CORP (uma certificação que avalia o impacto social e ambiental geral da empresa). Em 2019, durante a conferência da ONU sobre alterações climáticas, a Mustela assumiu o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2030. Olhando para as conquistas em geral, em 11 anos a marca conseguiu reduzir o desperdício para menos 152 toneladas de plástico e, em Portugal, desde o início do ano passado, conseguiram diminuir 28% dos produtos produzidos para packs promocionais, o que equivale a menos 61.274 unidades.



Em termos de curiosidades, um em cada dois pais portugueses usa mustela nos seus bebés; a cada segundo é vendido um produto Mustela em todo o mundo; e 96% das famílias portuguesas reconhecem a marca Mustela como a marca especialista do bebé.



Este produto só chega às farmácias no início de março.