Virginia Giuffre: vítima de abuso sexual exige justiça

Virginia Giuffre já tinha várias vezes declarado que foi uma das "escravas sexuais" do magnata Jeffrey Epstein, entre os 14 e os 17 anos, período durante o qual terá sido forçada a ter relações sexuais com o príncipe André.

Tudo terá começado quando a então namorada de Epstein, a socialite Ghislaine Maxwell, conheceu Giuffre na mansão de Donald Trump em Mar-a-Lago, EUA, onde o pai desta trabalhava como chefe de manutenção. Segundo a Vanity Fair espanhola, Maxwell ofereceu-lhe um trabalho como massagista pessoal de Epstein.

De acordo com Giuffre, hoje advogada, o princípe André de Inglaterra agrediu-a sexualmente em várias ocasiões - quando esta tinha apenas 17 anos - uma delas em casa de Ghislaine Maxwell, e tinha conhecimento de que Giuffre era vítima de tráfico sexual. Conta que noutra ocasião, o princípe abusou dela e de outra rapariga na mansão de Epstein, em Nova Iorque.

Príncipe Andrew, duque de York, ao lado da filha, a princesa Beatrice.

"Estou a responsabilizar o princípe André pelo que fez comigo. Os poderosos e ricos não estão isentos de serem responsabilizados pelas suas acções. Espero que outras vítimas vejam que é possível não viver em silêncio e medo e recuperar a própria vida exigindo justiça", disse em comunicado. "Não tomei esta decisão de forma leve. Como mãe e esposa, a minha família vem em primeiro lugar, sei que esta ação me sujeitará a mais ataques do príncipe André, mas se não o fizesse estaria a dececionar todas as vítimas", acrescentou.

Numa entrevista dada à BBC, no final de 2019, o duque de York disse que não sabia nada sobre a alegada vítima e que nunca tinha tido relações com a mesma. Contudo, esta declaração provou-se falsa quando a juíza Loretta Preska desclassificou o documento que mostra que o príncipe escreveu a Maxwell a pedir informações sobre Giuffre.

O duque de York afastou-se da vida pública, acabando por se demitir das funções oficiais da realeza.

Jeffrey Epstein foi formalmente acusado de abuso sexual de menores e tráfico sexual de menores em julho de 2019. Foi encontrado morto dias depois na sua cela numa prisão de Nova Iorque.