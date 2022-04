Valentina Paloma, a filha de Salma Hayek que quer ser atriz

Com apenas 14 anos, a filha de Salma Hayek e François-Henri Pinault, empresário francês e CEO do grupo de Moda de luxo Kering, parece ter os pés bem assentes na terra, tendo em conta que cresceu rodeada de estrelas de Hollywood, começando pela sua mãe, da qual é bastante próxima. Pela primeira vez, Valentina Paloma pousou com Salma para a revista Vogue México, cujas imagens se fizeram acompanhar de uma extensa entrevista.

Natural do México, a atriz de 55 anos desejava que a filha conhecesse a cultura do seu país de origem, contou a progenitora ao meio, e como tal ensinou-a a falar espanhol rapidamente. "Falo com ela em espanhol se não quiser que as pessoas à nossa volta nos compreendam", confessou Valentina, que acredita esta ser uma forma de aprofundar o vínculo familiar que ambas partilham. A mesma situação se sucede com o pai, com o qual conversa em francês.

À Vogue, a jovem partilhou a sua paixão pela Moda e pelo mundo da maquilhagem, um "acessório" que utiliza para se expressar diariamente. "A verdade é que, quando se trata de roupa, adoro-a, mas no geral uso sempre o que gosto, não presto muita atenção a marcas", contou. "No dia a dia uso sweats, mas quando me quero aperaltar um pouco mais, gosto de usar coisas que expressam o meu estilo e quem eu sou", algo que muda consoante o seu estado de espírito. "Há dias em que quero usar algo totalmente preto e há outros em que posso usar muitas cores. Depende de quem eu quero ser. E também o faço com o meu cabelo e maquilhagem. Tenho muita, gosto de a explorar."

Na semana da Moda de Paris, que teve lugar no mês passado, a adolescente assistiu com os pais ao desfile de Balenciaga e, em outubro de 2021, juntou-se à mãe nas estreias do filme Eternos em Londres e em Los Angeles. "Gostaria de ser atriz e depois realizadora, porque é isso que faz sentido na minha cabeça. Além disso, penso que deve ser mais complicado ser-se realizadora se não se tiver experiência do outro lado do ecrã."







As redes sociais e o facto das mesmas serem vistas como portas de entrada para futuras oportunidades foi outro tema importante de conversa. "Não estou lá todos os dias, não é uma das minhas rotinas", começa por dizer Salma, embora aprecie encontrar imagens de animais ou destinos paradisíacos no Instagram. Já Valentina, habituada a uma geração altamente tecnológica, afirma que as utiliza para descobrir quais são os produtos que os influenciadores que segue gostam e onde os compram. "É como procurar inspiração", explica. "Penso que a minha geração ou os meus amigos não se importam realmente com a quantidade de gostos que tens, o que lhes interessa é se tens algo a dizer. Aquilo de que falamos hoje são questões que todos procuram abordar de formas diferentes: pode ser o ambiente, a importância da sexualidade, a raça ou os padrões de beleza. No meu caso, o que me interessa realmente é a questão dos sem-abrigo, porque tenho amigos que não têm casa." A jovem, que é voluntária numa "sopa dos pobres" através da escola, explica que foi lá que conheceu uma mulher mexicana que vivia nas ruas de Los Angeles e que aquela realidade a impactou bastante.

Valentina com os pais Salma Hayek e Francois-Henri Pinault em Los Angeles, novembro de 2021 Foto: Getty Images

"Quando se vê alguém a dormir na rua tem-se a mesma reação: sentem por eles, mas não se querem aproximar. Penso que é mais importante abordá-los e ouvi-los do que ignorá-los e pensar que o problema não é teu nem nosso", continua. "Há muito que se pode fazer e podemos começar com um pequeno gesto para dar início a uma mudança, mas primeiro temos de começar a dar importância a estes assuntos." Com uma família unida que a apoia (tem dois meio-irmãos da parte do pai - Mathilde, de 21 anos, e François, de 24 anos), Valentina Paloma parece seguir as pisadas da mãe.