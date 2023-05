Qual a diferença de idade ideal num relacionamento? Este estudo indica ao detalhe

Leonardo DiCaprio e as suas namoradas sempre com menos de 25 anos. Aqui ao lado de Camilla Morrone, Foto: Getty Images

Macron, 45, e a mulher Brigitte Trogneux, de 70 anos. Foto: Reuters

Ellen DeGeneres e Portia têm uma diferença de 15 anos Foto: Reuters

Donald e Melania Trump têm uma diferença de 24 anos. Foto: Getty Images

Há quem diga que o amor é cego, mas vários estudos referem que. Na realidade, essas coisas não se escolhem, já que ninguém escolhe por quem se apaixona, nem ninguém pode evitar apaixonar-se por alguém.Há quem não ligue nenhuma a esta questão das idades, mas facto é que. Namorar alguém significativamente mais velho (ou mais jovem) ainda levanta algumas sobrancelhas.Vejamos o caso de, um dos mais mediáticos, pois só lhe são conhecidas. Desde 2018 que o ator mantinha um relacionamento com a modelo, que entretanto já terminou, precisamente depois de a norte-americana ter completado 25 anos. Agora, consta que namora com Eden Polani , uma modelo franco-israelita de apenas, isto quandotem agora. Quer isto dizer que ambos têm uma. Esta relação parece estar a chocar os maiores fãs do ator.Quem também parece não ligar muito a este fator é o atorque foi. O filho mais recente é fruto do seu relacionamento com. De Niro conta já com sete filhos.Quando o presidente da França,, foi eleito em 2017, as pessoas ficaram chocadas com o facto de a sua, tendo agora. Na altura, Macron falou ao jornal Le Parisien sobre a obsessão internacional com a diferença de idade entre ele e a companheira: "Se eu fosse 20 anos mais velho do que a minha mulher ninguém perderia um segundo a pensar que não poderíamos estar legitimamente juntos".Ou seja, por um lado há quem simultaneamente considere normal um, mas achar desadequado uma mulher mais velha com um homem mais novo - isto configura, ainda, um preconceito. Embora existam sempre exceções à regra, houve um estudo recente que mostrou queDe acordo com, em Atlanta,. Depois da análise aos casos de, descobriu-se quedo que casais com a mesma idade. Curiosamente, esse número subiu parae para. De acordo com os especialistas,. Dessa forma, a(3%).Certo é que nosomam-se osem que a, e algumas delas até parecem estar a resultar. É o caso dos dois atores de Hollywood, com uma diferença de idade deCasaram em 2012, já contam com quatro filhos e são hoje em dia um dos casais mais queridos da América. O mesmo sucede com a apresentadora, com uma diferença de idades de, e num casamento que já dura desde 2008. Outro exemplo, não tão consensual, é o do antigo presidente norte-americano, cuja diferença de idades atinge os. É do conhecimento geral que não será um dos casamentos mais felizes do mundo, há quem diga até que é tudo um ensaio social constante, mas têm permanecido juntos até então.