Addison Rae mostra acne. "Eu escolho ser feliz com a minha pele."

Chiara Ferragni, Charli d'Amelio, e agora Addison Rae. São três nomes de mulheres influentes nas redes sociais, que se unem pelo mesmo tópico: todas estão a falar sobre os seus problemas de pele com naturalidade.



Addison Rae, atriz, influenciadora, cantora e TikToker, tem apenas 21 anos e mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. Numa tentativa de normalizar o problema de pele, usou estas mesmas redes sociais para mostrar que sofre de acne. Neste vídeo filmado dentro do carro, a jovem aparece sem maquilhagem e faz um zoom no rosto, mostrando as marcas provocadas por este problema. "Não tenho estado na minha melhor forma ultimamente, mas decido ser feliz com a minha pele, mesmo que deseje que seja diferente", escreveu, na legenda da publicação.



Byrdie há alguns meses. "Eu tenho acne cística e erupções quando a minha menstruação está a aproximar-se, então agora eu tenho que fazer muito mais [para mantê-la saudável]."





