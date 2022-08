Brad Pitt tem uma lista negra de atores com quem não quer trabalhar

Quando o assunto é colegas de trabalho, é normal haver preferências, ou seja, gostarmos mais de dividir tarefas com umas pessoas do que com outras. O mesmo acontece com as estrelas de Cinema, nomeadamente com Brad Pitt, como revelou Aaron Taylor-Johnson, que contracena com o ator no novo filme Train Bullet: Comboio Bala, durante o Festival de Cinema de Locarno, na Suíça. Ao que tudo indica, Pitt mantem um registo dos atores com quem gostou de atuar e daqueles com quem não gostaria de representar novamente – uma lista "boa" e uma lista "negra" - avançou o site da revista Variety.

"Ele está num novo capítulo da sua vida, penso eu", comentou Taylor-Johnson. "Ele só quer trazer luz e alegria ao mundo e estar perto de pessoas que estão ali para se divertirem". Nesta indústria, trabalha-se com muitos atores, e depois de algum tempo começa-se a tomar notas", disse em entrevista à mesma publicação.

Quem faz realmente parte da lista negra, ninguém sabe, embora seja possível deduzir pelo menos dois nomes. É improvável que Pitt não volte a contracenar com a ex-mulher Angelina Jolie, devido ao seu divórcio conturbado e às diversas batalhas judiciais, ou com Tom Cruise. "Ele é o Polo Norte, eu sou o Polo Sul", afirmou o artista, hoje com 58 anos, após o lançamento do filme Entrevista com o Vampiro (1984), no qual protagonizava Louis de Pointe du Lac, enquanto Cruise vestia a pele de Lestat de Lioncourt.