Pam & Tommy, a nova minissérie sobre a relação de Pamela Anderson, protagonizada por Lily James, e Tommy Lee, protagonizado por Sebastian Stan, estreou há pouco tempo, mas já está a dar que falar. Entre o curto casamento do casal e a famosa sex tape vendida ilegalmente pelo diretor de pornografia Milton Owen Ingley, os fãs mostram-se curiosos não apenas com a história dos ícones dos anos 90, mas também com todo o processo por detrás das câmeras.

Pamela Anderson e Tommy Lee em 1996 Foto: Getty Images

Numa entrevista recente à revista Porter, James revelou que tentou contactar Anderson, mas que não obteve qualquer resposta da atriz de Baywatch. "Estava com esperança que ela se envolvesse [na série]. A minha única intenção era retratar bem a história e Pamela de forma autêntica", disse. Na mesma entrevista, mencionou ainda como foi o processo para se transformar em Anderson. "Devagar, a nossa equipa fantástica encontrou um equilíbrio em que eu me parecia com Pamela, mas que também podia atuar através dela. E embora tenha havido críticas mistas quanto à série, os elogios ao departamento de cabelo e maquilhagem de Pam & Tommy não tardaram a chegar. Em especial, os fãs estavam curiosos com o tamanho dos seios da personagem de James, e se este era verdadeiro ou não. A resposta sincera? Tratam-se de próteses mamárias.

Pamela Anderson em 'Baywatch' Foto: NBC/Photofes

"Os seios [falsos] eram fantásticos. Nunca saberias que não era eu. Foi chocante", confessou James à revista Entertainment Weekly. Contudo, a atriz chegou a filmar cenas sem a prótese, devido ao tempo que demorava a vestir. "Fizemos batota com as minhas próprias mamas e descobrimos outfits e coisas para camuflar ou esconder e fingir que eram maiores." Além disso, a prótese não era muito confortável: "Estaria a ferver de calor – transpirava muito e as minhas mamas saiam do sítio. Sou britânica, era demasiado quente."

Lilly James em 'Pam & Tommy' Foto: IMDB

Os adereços eram feitos de silicone, um material frequentemente utilizado em filmagens, e pesava cerca de 1,5kg. Ao todo, James utilizou cerca de 50 próteses durante as filmagens de Pam & Tommy, afirmou Jason Collins, maquilhador da série, ao jornal The Sun. "Usámos um par todos os dias, o que significava fazer 50 pares." A transformação levava cerca de quatro horas. "Olhos, peruca, dentes, havia todo um processo", contou James ainda à Entertainment Weekly. "Explorámos diferentes próteses para o nariz, para o queixo, para as sobrancelhas, para a testa, mas no fim, utilizámo-las o menos possível. Não queríamos que houvesse uma grande barreira entre mim e as minhas expressões", explicou.

Para o papel, a britânica tinha de se bronzear artificialmente todas as semanas para conseguir um bronze igual ao de Anderson, além de treinar regularmente. "Trabalhei com um treinador incrível, Matt Bevan, que também trabalhou com Daisy Ridley", contou em entrevista. "Fiquei realmente em forma. Perdi imenso peso. Já o ganhei de volta, infelizmente. Foi duro, mas gratificante…Ele obrigava-me a ler o meu guião enquanto corria na passadeira." A atriz gostou tanto de dar vida à a estrela de Baywatch que comprou uma peruca loira para si, que usava fora das filmagens, e continuou a usar unhas compridas após o final das gravações.