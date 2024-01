Sandra Bullock honra desejo final do namorado

Era um dos últimos desejos de Bryan Randall, namorado de Sandra Bullock, que morreu a 5 de agosto do ano passado, vítima de esclerose lateral amiotrófica (ELA). De acordo com um post de Instagram partilhado pela irmã, Gesine Bullock-Prado, a 30 de dezembro, Bullock terá espalhado as cinzas do namorado em Jackson Hole, Wyoming, no dia em que este faria 58 anos. "Feliz aniversário, Bry. A Sandy trouxe-te para o rio, tal como prometeu.", lê-se no texto publicado na rede social, acompanhado de um pequeno vídeo da paisagem local.





Foram três anos de luta contra a ELA, uma doença rara que provoca a degeneração progressiva das células nervosas do cérebro capazes de controlar os movimentos voluntários, afectando a capacidade da pessoa falar, engolir e até de respirar sozinha. Sandra Bullock e Bryan Randall conheceram-se em 2015 e começaram a namorar pouco tempo mais tarde. Em 2021, a atriz descreveu-o como o amor da sua vida durante uma entrevista no talk show da também atriz Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, descrevendo-o como o exemplo perfeito para os seus filhos.